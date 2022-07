B. Petrikytė – skandalų sūkuryje: paviešintame S. Malinausko vaizdo įraše ji kalba apie SSRS

Nauja pykčio banga dainininkę užplūdo antradienio vakarą, kuomet tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas socialinio tinklo paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame – B.Petrikytės interviu iš Baltarusijos.

Vaizdo įraše B.Petrikytė teigia, jog labai laukė šios dienos, kuomet turės galimybę susitikti su bičiuliais ne tik iš Baltarusijos, bet ir Maskvos.

„Švenčionienė su Juraičiu ima interviu iš Petrikytės Baltarusijoje. Prieš tai šie „Lietuvos žurnalistai ir visuomenės atstovai“ susitikinėja su Baltarusijos užsienio reikalų ministru ir pačiu tarakonu. Ne, čia Baltarusijos KGB tikrai niekaip nedalyvauja.

Beje, dabar jie jau vyksta į Maskvą su huilo režimu draugiškų ryšių megzti.

Bet video ne apie juos. Atsakinėja Petrikytė apie SSRS. Buvom viena šeima, šiek tiek paskui persidalinom, bet koks skirtumas. Tik priminsiu, kaip mes ta šeima tapom.

Per žuvusių partizanų ir jiems padėjusių žmonių kūnus, per ištremtas ir atskirtas šeimas, per lageriuose ir KGB rūsiuose nukankintus Lietuvos mokytojus, kunigus, kariškius.

Net ir tas „šiek tiek persidalinom“ įvyko per Loretos Asanavičiūtės ir kitų laisvės gynėjų gyvybes. Dabar Ukrainoje žudomi žmonės, o Petrikytė klausia: „kodėl mes visus skirtome į gerus ir blogus?“ Tai gal neskirstykim? Gal savo namus ginantys ukrainiečiai tokie pat kaip juos puolantys okupantai?

Petrikytė labai džiaugiasi artėjančiu šlagerių festivaliu ir visus ten kviečia. Man įdomu, kas suvažiuos pas ją rugpjūčio mėnesį pasilinksminti ir pakelti taures už huilo bei tarakoną (juk visi esam bendra šeima), už SSRS (kaip tada „buvo gerai“), už tautų draugystę (kam čia politikuoti, juk visi vienodi).

Gal su Naisių festivaliu koperuosis? Kai viskas užfiksuota video, jokių viešų laiškų nebereikia, teisintis ir sapalioti, kaip menas nėra politika – viskas kaip ant delno.

Garsas šūdinas, bet suprasti įmanoma. Puikiai tinka prie tokio pokalbio ir jo dalyvių“, – vaizdo įrašą apžvelgė S.Malinauskas.

B.Petrikytės pasisakymai sulaukė neigiamos visuomenės reakcijos. Komentaruose žmonės neslėpė nusivylimo ir atlikėjai negailėjo kandžių replikų.