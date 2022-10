Garsi pianistė Ieva Dūdaitė – apie gimimo dieną ir geriausią dovaną: „Tai, kam žodžių nepakanka“

„La La Land“ ir „Taip gimė žvaigždė“ – tai ne tik gausybę apdovanojimų susižėrę filmai. Tai – jautrios meilės istorijos, apie savo svajonių siekiančius žmones. Bene fantastiškiausia šių kino juostų dalis – muzika.

Be to, kad nuostabiai sukomponuota, ji perduoda tai, kam žodžių nepakanka. Sustiprina kiekvieną akimirką. Leidžia ne tik pamatyti, bet ir patirti pagrindinių veikėjų jausmų amplitudę. Būtent ši emocinė magija inspiravo I. Dūdaitę naujai programai.

„La La Land“ tema artima man ir kiekvienam – apie du menininkus, siekiančius įgyvendinti savo svajones. Filme skambančios melodijos turi neabejotinai žavingų ir melancholiškų bruožų. Subtiliuose fortepijono garsuose galima užčiuopti klasikinę Frédérico Chopino ir Sergejaus Rachmaninovo įtaką.

Tuo tarpu „Taip gimė žvaigždė“ pasakoja apie priklausomybę ir antgamtinę, transformuojančią, o kartais romantišką muzikos galią. Klausant filmo garso takelio atrodo, jog daugelis dainų jau seniai tūnojo galvoje – tokios artimos ir atpažįstamos...“, – savo mintimis besiruošiant premjeriniam vakarui dalijasi pianistė.

„City of Stars“, „A Lovely Night“, „Shallow“, „I‘ll Never Love Again“ – tai dalis programos kūrinių, dėl kurių, pasak I. Dūdaitės, smarkiau plaks ir jos, ir klausytojų širdys. Paklausta, ar save laiko tikra romantike, atlikėja šypsosi: „Žinoma, kad pasvajoju. Juk mes, pianistai, daug valandų praleidžiami vieni. Viskas prasideda nuo minties, svajonės. Tačiau esu iš tų žmonių, kurie mėgsta jausti tvirtą pagrindą po kojomis ir kryptingai siekia savo tikslų. Kitaip tariant, esu kryptinga romantikė arba meniška realistė.“

Šio derinio dėka, I. Dūdaitė mėgaujasi tarptautiniu pripažinimu ir dėmesiu. Ji jau kelis kartus nominuota prestižiniams „Opus Klassik“ apdovanojimams (debiutinis solinis albumas „Tiersen Meets Chopin“, debiutinis kamerinės muzikos albumas „Inseparable“ su dainininke Marija Dūdaite), laukiama prestižinėse koncertų salėse, didžiausiuose muzikos festivaliuose. Vis tik, sustoti neketina ir atskleidžia, jog dideli bei intriguojantys projektai – dar ateityje.

O šiandien, švenčiant gimtadienį, ruošia muzikinę dovaną, kurią įteiks gruodžio 13 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje. Koncerto „Pasimatymas La La Lande“ pradžia 19:00 val. Programoje kūriniai iš kino filmų „La La Land“ ir „Taip gimė žvaigždė“ garso takelių: Sebastian and Mia's Theme, City of Stars, Another Day of Sun, Someone in the Crowd, A Lovely Night (La La Land), Shallow, Always Remember us this Way, I'll Never Love Again (Taip gimė žvaigždė) ir kt.