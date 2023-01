Televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė laukiasi pirmagimio

Apie tai Ugnė paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“, kartu pasidalindama ir jautria laukimo akimirka.

„Galų gale galiu pasidalyti su Jumis!!! It’s official! Šie metai dar tik prasidėjo, o jau žinau, kad yra ypatingiausi mūsų gyvenime. Siparių šeimyna plečia įtaką – mes jau trise. Myliu, Mariau, o nuo šiol meilė dvigubėja“, – rašė žinoma moteris.

Praėjusią savaitę Ugnė pranešė dar vieną netikėtą žinią – po 13 metų darbo ji nusprendė palikti LRT.

„The secret is out – naujus metus pradedu naujais iššūkiais ir naujais karjeros vingiais – liko dar keli labi rytai su manimi, o toliau leisiu sau miegoti ilgėliau ir išbandyti save kitur! Juk sakoma, darbą keisti reikia kas septynerius metus? O aš terminą pradelsiau beveik dvigubai! Išbandžiau VISAS LRT televizijos Naujienų tarnybos pozicijas – buvau ir Labos dienos, ir Panoramos, ir žinių, ir Labo ryto vedėja… Ir ačiū LRT už visas šias galimybes – aš jų niekada nepamiršiu! Bet atėjo metas pasikinkyti rožinį ponį ir lėkti rožinių svajonių link…“, – savo socialiniame tinkle rašė ji.

Ugnė ir Marius vienas kitą pirmąkart pastebėjo LRT koridoriuose.

Pora amžiną meilę prisiekė 2019 metais, rugpjūčio 24-ąją. Vieną svarbiausių gyvenimo TAIP Ugnė ir Marius vienas kitam ištarė sostinės Šv.Jonų bažnyčioje.

O praėjusią vasarą, birželio pabaigoje, keliaudami po Ameriką Ugnė ir Marius nusprendė dar kartą susituokti Las Vegase.

Įsimylėjeliai pozavo šalia rožinio „Cadillac“.

„Net ir praėjus 3 metams po vestuvių mes su Mariumi ir vėl jaunavedžiai! Love You to the moon and back! Laikas honeymoon’ui“, – rašė Ugnė.