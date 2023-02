Ugnė Siparė atskleidė vaikelio lytį

Socialinio tinklo paskyroje žinoma moteris pasidalijo įrašu, kuriame paaiškėjo, kad porai gims mergaitė.

„Kadangi esu plepė ir mano draugai jau žino… kodėl antradienio rytas negali būti lyties atskleidimo vakarėlio diena.

Braukit į dešinę ir ten bus subtili užuomina! Yep, it’s a… (liet. Taip, tai...)“, – šalia nuotraukų, kur vienoje iš jų matyti rožinė spalva, rašė laidų vedėja.

„Pati negaliu patikėti, kad taip ilgai pavyko nuslėpti šią žinią“, – vasario pradžioje duodama interviu apie nėštumą „Lietuvos ryto“ žurnalui „Stilius“ juokėsi televizijos laidų vedėja.

Tačiau slapukauti Ugnė nesiruošė – tiesiog laukė akimirkos, kai pilvukas pasimatys ir visi sužinos naujieną.

„Įsivaizdavau, kad pasimatys daug anksčiau. Bet gal ir gerai – pasimatė nėštumo pusiaukelėje. Kas nežinojo ir neturėjo įtarimų, tikrai nustebo. Kaip sesuo juokiasi, mano pilvukas dabar toks, lyg būčiau tik blynų pavalgiusi“, – emocijomis dalijosi Ugnė.

Ji prasitarė, kad planuoti tapti tėvais abu pradėjo per trečiąsias vestuvių metines. Ir planas puikiai pavyko.

„Abu jautėme ir tikėjomės, tad nenustebome. Žinoma, buvo didelis džiaugsmas. Aš visada būdavau ta, kuri sakydavo, kad reikia palaukti, daryti karjerą, jaustis stabiliau, o vyras vaiko norėjo dar prieš vestuves. O per vestuvių metines abu pagalvojome, kad gal jau tikrai laikas“, – pasakojo U.Siparė.

Amžiną meilę vienas kitam pora prisiekė sostinės Šv.Jonų bažnyčioje 2019-ųjų rugpjūtį. Abu norėjo trejus metus pagyventi sau ir su aplinkos spaudimu ar klausimais dėl vaikelio nesusidūrė.

„Žinau, kad daug diskusijų dėl to kyla, – daug kas sulaukia spaudimo. Manau, kad šie klausimai skaudūs poroms, kurios nori vaikelio, bet jo dėl rimtų priežasčių nesusilaukia... Tuomet žmonėms sunkus tas spaudimas. Tačiau mes to nejautėme. Žinoma, būdavo, kad kas nors paklausia, tačiau patys žinojome savo planus. Šia tema visuomet atšaudavau savo firmine fraze: „Aš vaikams? Baikit, dar per jauna.“ Juokingiausia, kad kai vienoje laidoje šią frazę pasakiau viešai, aš jau laukiausi, tik to dar nežinojau. Tada buvau per jauna, o po savaitės buvo pats tas“, – juokėsi moteris.

Pora dar nėra išrinkusi vaikeliui vardo, bet abu bendromis jėgomis apie jį galvoja.

Ugnė svarstė, kad sunku iš anksto pasiruošti motinystei ir numatyti, kaip viskas klostysis. Ji su nekantrumu laukia, kai artimųjų patarimus ar iš knygos skaitytas žinias pritaikys praktiškai.

„Atrodo, kad kai sugalvoji, jog jau dabar planuoji vaikelį, vadinasi, tu subrendęs tam. Bet kai pamatai pirmąją echoskopu darytą kūdikio nuotrauką ir supranti, kad jau netrukus jis gims, į galvą ateina klausimai, ar aš tikrai tam pasiruošusi? Pradedu mąstyti, ką dar reikėtų padaryti, kokią knygą paskaityti. Atrodo, kad viskas savaime suprantama, bet įdomu, kaipgi realybėje? Visokių klausimų iškyla, bet manau, kad jie tokie patys visiems būsimiems tėvams. Pagyvensim – pamatysim. Dėsime visas pastangas, kad viskas būtų gerai“, – patikino ji.

Ugnė jau vaikelio laukimo pusiaukelėje ir prasitarė, kad ji viena tų laimingųjų, kuri nepajuto nėštukėms būdingų nemalonių simptomų. Tiesa, vaikelio laukimas moterį natūraliai privertė susimąstyti apie poilsį ir ramesnę dieną.

„Pati, atrodo, nepasikeičiau, bet, žinoma, atsakingiau žiūriu į dienos režimą. Pavyzdžiui, stebiu, kiek turiu miegoti. Anksčiau arba nesportuodavau visai, arba sportuodavau, bet labai intensyviai. Dabar lankau specialias mankštas nėščiosioms. Pasikeitė ir skaitomų knygų turinys. Neseniai interviu manęs paprašė pasakyti, kokią knygą pastaruoju metu perskaičiau. Tuomet pagalvojau: „Oi, kad jūs žinotumėt, ko tik aš neprisiskaičiau...“ Šiuo metu stengiuosi dar atsakingiau žiūrėti į savo mitybą. Atsisakiau žalių, neapdorotų produktų. Pokyčiai nėra drastiški, bet tikrai į viską žiūriu atsakingiau“, – patikino ji.