LRT palikusi Ugnė Siparė stoja prie naujos laidos vairo

Delfi.lt praneša, jog Ugnę Siparę nuo šiol išvysime kitoje „Delfi“ TV laidoje „Piniginės pamokos“.

Ten TV laidų vedėja drauge su „Swedbank“ finansų instituto vadove Jūrate Cvilikiene dalys patarimus, kaip protingai elgtis su savo finansais.

„Žmonės dažnai sako: kodėl mes kalbam apie kažkokius globalius ekonomikos procesus, kai uždirbam labai mažai ir gyvename nuo atlyginimo iki atlyginimo. Man labai patiko Jūratės Cvilikienės mintis, kad jeigu tu uždirbi labai mažai, vadinasi, finansų valdymas ir finansinės žinios tau yra dar svarbesnės nei tam žmogui, kuris uždirba daug daugiau.

Ir iš tiesų išgyventi nuo mėnesio pradžios iki pabaigos už labai mažą atlyginimą yra daug sunkiau: reikia teisingai paskirstyti turimus pinigus, turi užtekti ir mokesčiams susimokėti, ir maistui, galbūt ir kurui ar paskolai, ir dar reikia rasti pinigų atsidėti ateičiai“, – apie laidą minėtam portalui pasakojo ji.

Primename, kad LRT Naujienų tarnybą U. Siparė paliko pradirbusi 13 metų. Per šį laikotarpį ji išbandė ne vieną poziciją: rengė reportažus, vedė „Panoramą“, skaitė naujienas „Žiniose“.

Nuo 2010-ųjų LRT besidarbuojanti Ugnė pastaraisiais metais kartu su kolega Ignu Krupavičiumi vedė laidą „Labas rytas, Lietuva“, kurioje pakeitė motinystės atostogų išėjusią kolegę Eglę Daugėlaitę.

„Sakoma, kad darbą reikia keisti kas 7 metus. Aš to nedariau 13 metų! Per šiuos metus save išbandžiau įvairiose pozicijose – išsinešu neįkainojamą patirtį. Visada sakiau, kad man nepatinka per ilgai užsibūti komforto zonoje, nereikia leisti sau jaustis patogiai, nes kitaip mes sustojame.

Noriu išbandyti save, pritaikyti savo žinias ir kitose veiklose. Neplanuoju pabėgti toli nuo eterio, bet savo žinias pritaikysiu ir darbui už eterio, kas lieka nematoma žiūrovui“, – metų pradžioje apie išėjimą pasakojo U. Siparė.