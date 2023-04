V. Siegel-Suodaitė apie savo ir L. Suodaičio turtą: kai moteris uždirba daugiau už vyrą, tai kerta jam per ego

Moters teigimu, ji nori apginti savo poziciją, o papasakoti V.Siegel-Suodaitė nusprendė ir apie didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusį klausimą – sutuoktinių turtą. Pasak verslininkės, žengusi į naujus santykius ji turėjo daugiau turto nei L.Suodaitis, o tai „kerta tam vyrui, gyvenančiam šalia, per vyrišką ego.“

„Visi girdėjote kaip mūsų santykiai su Laurynu prasidėjo. Kokiu negražiu būdu, kokiu negražiu poelgiu tiek iš mano, tiek iš Lauryno pusės Danieliaus atžvilgiu.

Ir jūs įsivaizduojate, prie viso to kipišo ir prie viso to viešumo, kuris buvo prasidėjęs mūsų, kaip poros, pusę, dar buvo iškilęs klausimas ir iškilusi informacija, kad į šituos santykius ateiname gyventi aš – su kapitalu, uždirbtais pinigais, nekilnojamu turtu, automobiliu ir vyras, kuris ateina be viso šito.

Kaip jūs būtumėte dar labiau jį užsipuolę, nes traktuotumėte, kad mes gyvename abu iš ko? Iš Danieliaus pinigų, ne tik merginą, sugyventinę paėmė iš šeimos, bet dar ir pinigus“, – pasakojo verslininkė.

Pasak jos, moteris jau įpratusi prie internete plūstančios pykčio lavinos, tačiau nenorėjo, kad į tai būtų įveltas ir L.Suodaitis. Moteris teigia, kad teko ir meluoti sekėjams „vien tam, kad jo nepažeminti“.

„Man tai nebuvo nauja, bet Laurynas, kuris atėjo į šitus santykius, jam tai buvo nauja. Aš jį taip stipriai mylėjau, besąlygiškai mylėjau ir norėjau kuo maksimaliau jį apsaugot nuo visos šitos šūdo lavinos, kuri buvo prasidėjusi į mūsų, kaip poros, pusę.

Kiekvienas žino, kai moteris uždirba daugiau už vyrą, kai moteris turi kapitalo, nekilnojamo turto daugiau už vyrą, tai kerta tam vyrui, gyvenančiam šalia, per vyrišką ego. Tai yra normalu.

Ir aš ką vat dabar galvoju, kur aš padariau didžiulę, didžiulę klaidą – aš prisimelavau jums visiems, išaukštinau jį, kad „mes“, „mūsų“ vien tam, kad jo nepažeminti, bet kaip atsitiko. Pažiūrėkit, kaip apsisuko, su tuo peiliu jis man taip smogė į nugarą, tas žmogus, už kurį, aš galvojau, galvą galiu guldyti. Tas žmogus, dėl kurio aš vau pasiruošusi padaryti viską, visiškai viską“, – kalbėjo V.Siegel-Suodaitė.