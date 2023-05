V. Siegel sureagavo į L. Suodaičio džiaugsmą dėl pasimatymo su sūnumi: „Dugnų dugnas“

Ji teigė sprendimą leisti sutuoktiniui pasimatyti su bendru jųdviejų vaiku priėmusi pati. Anot Viktorijos, Vaiko teisių tarnybos vizitas jos namuose tam įtakos neturėjo.

„Po vakarykščių mano vyro storių mano sekėjams užkliuvo keli pasakymai. Vienas iš jų, kad vyras parodė, jog steiką reikia kepti ne gabalais, o normaliai. Čia toks, tarp eilučių, akmuo į mano daržą. Aš kartais galvoju – ar bus kas nors dėl mano tono, dėl kvėpavimo kalbant, gal pakomentuotų ką nors dėl mano aprangos. Jums tai čia naujiena, aš tris metus gyvenau, prie viso to esu pratusi, kad kiekvieną kartą šlykštūs traukimai per dantį, pasityčiojimai. Žinokite, kepu steiką taip, kaip moku, dėl to nesijaučiu blogesnė.

Niekada negalvojau, kad vyras pradės net iki tokio lygio bandyti mane pažeminti. Manau, daug kam dabar atsiveria akys ir jie į visą šią situaciją žiūri kitaip. Gal pakomentuos ir tarp eilučių pratrauks, kaip teisingai pomidorus pjaustyti, agurkus ir panašiai. Baisu. <...>. Dar vienas melas, kuris buvo šiandien ryte ištraktuotas iš jo pusės, – pasidžiaugė vyras, kad šiandien gauna vaiką, tai taip. Bet ne Vaikų teisės privertė pasimatyti. Šį sprendimą priėmiau aš, nes vaikas jau vakar trumpam buvo išėjęs į terasėlę pakvėpuoti grynu oru, ir šiandien pamačiau, kad jaučiasi geriau.

Todėl Vaikų teisių iškvietimas čia buvo ne prie ko. Bet vyras, mačiau, labai gražiai bandė iškomunikuoti taip, kad jam būtų palankiau. <...> Aš tikrai noriu, kad jie pasimatytų, bet jam reikėjo viską apsukti, kad čia neva Vaiko teisės mane privertė duoti, nors iš jų nė vienos žinutės, nė skambučio negavau, net tuomet, kai čia jie sėdėjo, nes tą vaiko matymo tvarką nustato teismas, Vaiko teisės gali tik rekomenduoti. Kitas dalykas, galėjo išeiti per story ir pasidžiaugti, kad gali pasiimti vaiką ir nekišti Vaiko teisių.

Bet ne, jos buvo sąmoningai įkištos, kad pateisinti save. Bet už tą iškvietimą jokio paaiškinimo ir pasiteisinimo nebus, nes ten buvo dugnų dugnas mūsų bendravimo. Ir kartojuosi, bet kad ir ką daryčiau, bus blogai“, – kalbėjo V.Siegel.

Lrytas.lt primena, jog ketvirtadienį pora pirmą kartą po mėnesio laiko susitiko akis į akį. Vėliau V.Siegel-Suodaitė savo instagramo istorijose prisipažino vis dar mylinti Lauryną, tačiau, anot jos, ji vadovaujasi protu. Tuo tarpu L.Suodaitis buvo kur kas griežtesnis – susitikimą jis vadino filmu, o visas versijas – puikiu scenarijumi.

Penktadienį L.Suodaitis pradėjo su geromis žiniomis. „Gera dienelė, kad gavau žinutę, jog šiandien po darbo galėsiu pasiimti Laurynuką. Smagu tai, kad Vaikų teisės padeda ir vaikams pagyt, ir kartais mamoms pagyt, gal ir tėčio laisvalaikis. Dar smagesnė žinia, kad šiandien mums auklyčių nebereikia. Gal pagaliau ateisime į normalius grafikus. Iš viso to, kas vyksta užkulisiuose, instagrame yra tik trupinėliai“, – kalbėjo L.Suodaitis.