R. Širvinskas-Makalius – apie keliones, laisvalaikį ir ypatingą ryšį su mama: „Turime tokią tradiciją“

Iš viso R.Širvinsko-Makaliaus kelionių sąskaitoje – daugiau nei 80 pasaulio valstybių, o kai kuriose jų žinomas vyras yra buvęs net kelioliką kartų.

„Esu aplankęs kiek daugiau nei 80 valstybių, tačiau šiuo skaičiumi labai didžiuotis negaliu – didieji keliautojai yra aplankę gerokai daugiau. Tačiau dėl mano darbo specifikos į kai kurias kryptis tenka vykti kelis kartus per metus – pavyzdžiui, Turkiją, Graikiją, Maldyvus. Pastarojoje šalyje esu buvęs mažiausiai 15 kartų. Todėl aš labiau linkęs skaičiuoti skrydžius – tačiau jų skaičius yra toks didelis, kad jį jau seniai pamečiau.

Vis tik manau, kad ne skaičiuje ir pliusiukuose, kokias šalis esu aplankęs, yra visa esmė. Svarbiausia, mano nuomone, įspūdžiai. Kiekvienoje šalyje, net jei į ją vykstu ne pirmą kartą, stengiuosi surasti kažką naujo, dar nematyto, kas galėtų mane nustebinti“, – pasakoja verslininkas bei teigia, jog oro uostas jam – kaip antri namai, tačiau nepaisant to, kaip dažnai tenka skraidyti, kiekvieną kartą lipdamas į lėktuvą jis vis dar jaučia malonų jaudulio jausmą.

Kalbėdamas apie įsimintiniausias keliones, R.Širvinskas-Makalius išskiria vieną valstybę, kuri jam paliko neišdildomą įspūdį, tai – Kenija ir joje esantis nacionalinis „Masai Masara“ parkas, kuriame galima stebėti laisvai laukinėje gamtoje gyvenančius gyvūnus – liūtus, žirafas, antilopes, dramblius... Tai, anot verslininko, ne tik įspūdingiausia bet ir brangiausia jo gyvenimo kelionė. Ir nors, rodos, jis yra išnaršęs nemažą dalį pasaulio, vis tik yra viena valstybė, kurią aplankyti Rimvydas svajoja jau ilgą laiką.

„Dar prieš pandemiją buvau suplanavęs kelionę į Naująją Zelandiją. Ilgai ten svajojau nuvykti ir planavau ją apiplaukti kruiziniu laivu per dvi savaites, tačiau, deja, dėl COVID-19 ribojimų ši kelionė buvo atšaukta. Vis tik šios svajonės neatmetu – tikrai tikiu, kad vieną dieną ją pavyks įgyvendinti. Keliauti šia kryptimi mane suviliojo draugai, kurie teigė, jog tai – įspūdingiausia jų gyvenimo kelionė, o ir pačiam norisi pamatyti kitokią kultūrą ir suprasti, kas dedasi kitoje pasaulio pusėje“, – dalijasi žinomas vyras bei teigia, kad ir kiek šalių ir skirtingų kultūrų jis yra aplankęs, tačiau savo gimtinės, Lietuvos, jis nekeistų į jokią kitą pasaulio valstybę. Čia, anot jo, džiugina keturi metų laikai, leidžiantys mėgautis įvairiu oru, mažai gyventojų bei daugybė gamtos ir ramybės.

R.Širvinskas-Makalius atviras – nors jis ir turi savo verslą, o darbo reikalais tenka keliauti itin dažnai, tačiau laisvo laiko sau, šeimai ir draugams rasti tikrai pavyksta.

„Kažkaip pastaruoju metu savo gyvenime viską esu susidėliojęs taip, kad to laisvo laiko tikrai turiu nemažai. Anksčiau galbūt buvo kitaip ir nuolatos būdavau užimtas įvairiais reikalais, tačiau per visus šiuos metus versle jau išmokau per daug savęs nenuskriausti“, – sako jis bei teigia mėgstantis įvairų laisvalaikį: kartais – tiesiog gulėti ant sofos ir žiūrėti mėgiamą filmą ar serialą, kartais, ypatingai atšilus orams, susiplanuoti išvykas į gamtą su draugais.

Tačiau, anot Rimvydo, kadangi kelionių metu itin daug laiko tenka praleisti vienam, todėl grįžęs į Lietuvą jis su nekantrumu laukia susitikimų su draugais: „Kadangi dažniausiai keliauju vienas, o tai yra pakankamai nuobodu ir neįdomu, nes tai daryti tenka darbo reikalais, tai su savimi tikrai sočiai prisibūnu kelionių metu. Todėl kai grįžtu namo, dažniausiai stengiuosi susiplanuoti savo laisvalaikį su draugais – ar tai išeiti kažkur pavalgyti, ar susitikti namuose, galbūt susiorganizuoti grilio vakarėlį terasoje ar išvykti į kokį nors baidarių žygį, sodybą ar Lietuvos kurortą.“

Verslininkas pasakoja, jog taip pat nemažai laiko praleidžia ir su mama, o jų ryšys – išties ypatingas.

„Su mama tikrai labai gerai sutariame, būna, laisvalaikį leidžiame kartu. Turime ir tokią tradiciją – kiekvienais metais kažkur kartu išvykti atostogų. Dažniausiai – jos gimtadienio proga. Mama galbūt yra tokia pasyvesnio laisvalaikio ir kelionių mėgėja, tai būdamas su ja stengiuosi atsižvelgti į jos pageidavimus. Esu porą kartų mamą vežęsis į Maldyvus, kur galima tiek pagulėti ir nieko neveikti, tiek plaukti į kitas salas ir aktyviai praleisti laiką, tiek į Egiptą, kur visą dieną gulėdavom prie baseino, o didžiausias atstumas, kurį tekdavo nueiti, – takelis iki jūros, kur vakarais būdavo vakarėliai ir grodavo didžėjus“, – pasakoja R.Širvinskas-Makalius.

Keliaudamas po įvairiausius pasaulio kampelius jis turi galimybę išmėginti ir skirtingų šalių virtuves. Jo mėgstamiausios – Tailando ir Italijos.

„Ilgą laiką visiems sakiau, kad labiausiai mėgstu tailandietišką virtuvę – visi patiekalai, kuriuos tik esu ragavęs, man patiko. Čia gausu jūros gėrybių, kurias aš labai mėgstu, taip pat ji yra neįtikėtinai pigi. Dar man labai patinka Italijos virtuvė – anksčiau niekaip nesuprasdavau, kodėl tiek žmonių ją mėgsta, tačiau vis daugiau laiko praleisdamas šioje šalyje supratau, kad čia galima rasti ne tik picas ir makaronus. Todėl kuo toliau, tuo labiau pamilstu ir šios šalies patiekalus“, – sako žinomas vyras.

Anot Rimvydo, maistas jo gyvenime užima ypatingą vietą – ir nors jis nėra išlepęs ir gali valgyti kone bet ką, tačiau verslininkui tai – puikus būdas pažinti ne tik kitų šalių kultūras, bet ir patį save.

„Aš mėgstu įvairų maistą, tikrai šiuo klausimu nesu išlepęs – galiu valgyti tiek paprastus lietuviškus patiekalus, pavyzdžiui, kotletukus su bulvių koše, tiek kažką įmantresnio. Bet pastebėjau, jog maistas man yra labai svarbus, o ypatingai kelionių metu. Tai – galimybė pažinti kitą kultūrą, o laikas, kai valgai restorane, man skirtas poilsiui, pasimėgavimui. Vakarieniaudamas aš ne tik virškinu maistą, bet ir kelionės įspūdžius. Taip pat taip atrandu, kas man tinka ir patinka.

Tiesa, turiu tokį dalyką, kad, jeigu man labai patinka koks nors patiekalas, aš ties juo ir užsiciklinu ir nesvarbu, kur bebūčiau, tik jį ir tevalgau. Pavyzdžiui, anksčiau tai buvo antiena, po to – krevetėmis, kinų virtuvės patiekalais ir panašiai. Apibendrinant – tikrai nesu išlepęs, bet labai mėgstu skaniai pavalgyti“, – dalijasi R.Širvinskas-Makalius.

Kalbėdamas apie mėgstamiausius produktus jis teigia, kad vieną jų žinomo vyro šaldytuve galima rasti beveik visada: „Nors ir skaičiuoju kalorijas, tačiau labai mėgstu serano kumpį. Visada renkuosi jį, kai noriu vakare panuodėmiauti. Kai sakiau, kad turiu periodus, kurių metu visada valgau tą patį patiekalą ar produktą, tai šiuo metu, jau turbūt kokius du metus, pas mane – serano kumpio periodas.“

Atšilus orams Makalius siūlo visiems išbandyti ant griliaus keptas krevetes su salotų garnyru.

Krevetėms reikės:

1 kilogramo krevečių

10 skiltelių česnako

1 arbatinio šaukštelio druskos

2 citrinų sulčių

1 arbatinio šaukštelio maltos paprikos

Salotoms reikės:

Pomidorų

Avokadų

Druskos, pipirų

Aliejaus

Sriracha padažo

Gaminimo eiga:

Česnaką sutrinti ir sumaišyti su druska, pipirais, maltos paprikos prieskoniais, aliejumi ir citrinos sultimis;

Gautą masę sumaišyti su nuplautomis ir nusausintomis krevetėmis;

Krevetes bent 30 min. įdėti į šaldytuvą bei karts nuo karto jas pamaišyti, kad marinatas tolygiai pasiskirstytų;

Verti krevetes ant medinių iešmelių (po 5 vienetus ant vieno iešemlio);

Rekomenduoju valgyti su pomidorų, avokadų salotomis, pagardinant jas sriracha padažu.

Skanaus!