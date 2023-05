A. Bunikienė atvirai apie savo grožio taisykles ir kodėl nesigula ant plastikos chirurgo stalo: „Čia ne suknelė – nepataisysi“

Audronė šypsosi – miego ji norėtų nusipirkti, nes jis yra visa ko pagrindas, tačiau kai darbai veja vienas kitą, ji nespėja skirti dėmesio poilsiui.

„O jei neišsimiegi – tai tu tepk tą kosmetiką netepęs. Nepadės. Esu pelėda. Aš miegu šuns režimu. Atrodo, galėčiau ilsėtis, tačiau mane vis kankina kūrybinės kančios. Pabundu penkis kartus per naktį ir vis galvoju apie klientes, kuriamus drabužius...“ – geros nuotaikos nestokojo Audronė.

Ji atidžiai renkasi naudojamą kosmetiką. Kiekvieną rytą, išsimaudžiusi duše, A.Bunikienė veidą tepa serumu, naudoja paakių kremą, kūną palepina mėgiamu kremu. Šį ritualą Audronė kartoja ir prieš miegą. Be to, kartą per savaitę nepamiršta ant veido užsidėti japonišką kaukę.

Dizainerė kaip vieną svarbiausių grožio procedūrų išskiria pedikiūrą ir manikiūrą. Jis, pasak moters, nediskutuotinai būtinas.

„Pedikiūrą ir manikiūrą darausi kas tris savaites. Čia yra nerašyta taisyklė. Įdomiausia yra tai, kad aš esu pamišusi dėl savo gėlių sodelio. Pasidarau manikiūrą ir tiesiai iš jo puolu tvarkyti, paravėti gėlytes.

Manikiūristei sakau, kad štai, einu pas savo kavalierių sodą. Šiais laikais labai gerai, kad yra ilgalaikis lakavimas, tad galima drąsiai netausoti nulakuotų nagų“, – šypsojosi ji.

Jau metus laiko, kaip sako Audronė, ji atėjusi į doros kelią: tiek laiko moteris reguliariai lankosi pas kosmetologę.

„Būdavo, taip savęs nemyliu... Nerasdavau tam laiko! O dabar metus pavyzdingai kas tris savaites lankausi. Pagaliau sau patinku, kad nors kiek laiko sau skiriu.

Labai tikiu ir natūraliomis grožio priemonėmis, tik... tingiu tiurlintis“, – juokėsi ji.

A.Bunikienė gali džiaugtis puikiais močiutės genais – jos figūra tarsi nulieta. O ir dietų ji nesilaiko – svarbiausia, kad būtų skanu.

„Tikiu tuo, kad ko organizmas prašo, to jam ir reikia. Buvo momentas, kai pagal kraujo grupę aš pabandžiau pasilaikyti dietų. Vaikščiojau nelaiminga! Organizmas buvo labai supykęs. Nusispjoviau. Pasidarė silpna. Tad pradėjau valgyti tai, ko aš noriu. Ir dabar nėra to, ko nevalgyčiau.

Nors daug kas stebisi, bet galiu vienuoliktą valandą nakties suvalgyti ir cepelinų, ir šonkauliukų! Pati sau to pavydžiu. Be to, pusryčių nevalgau, manau, kad juos turiu nusiplenyti – padirbti, o tada pavalgyti.

Tik dar nuo studijų laikų laikausi vienos taisyklės: mėsos ir duonos kartu nevalgau, šiuos produktus derinu atskirai. Nemėgstu pieno produktų, na, išskyrus kefyrą“, – kalbėjo ji.

Audronė prisiminė, kaip nuo pat vaikystės ji mėgo elegantišką stilių. Tai puikiai atsispindi ir jos daug metų kuriamuose drabužiuose.

„Mama man nepirkdavo suknelių, o vesdavo siūtis. Tai man susiformavo nuo vaikystės. Visada norėjau elegantiško, išskirtinio stiliaus.

Tik problema yra kelionės. Normalūs žmonės susideda lagaminą lengvai, o pas mane – vien elegantiški drabužiai, nėra laisvalaikio. Neturiu net sportinio kostiumėlio! Namuose vaikštau su džinsais, o sode gėlytes tvarkau su gražia suknele.

Elegancijos pradas manyje yra giliai įleidęs šaknis. Dėl to man nepaprastai sunku ką nors nusipirkti parduotuvėje. Jei nekurčiau, tikriausiai vaikščiočiau Ievos kostiumu. Visur ieškau perfekcionizmo. Drabužis man turi būti be jokios raukšlelės, kaip išlietas ant žmogaus kūno“, – kalbėjo ji.

Pasiteiravus Audronės apie plastines operacijas, ji atvira: jos požiūris į tai dvilypis. Nors ji pati norėtų minimaliai pasigražinti, tačiau gultis ant operacinio stalo ją stabdo baimė.

„Tikrai nesu prieš. Bet jei aš žinočiau, kad nepablogins situacijos, pasigražinčiau. Tik nereikia perlenkti lazdelės. Dabar daug moterų standartiškai pasididinusios lūpas, jokio išskirtinumo. Aš vis pamąstau, kad norėčiau kažką pasitobulinti, tačiau vis save pristabdau – o jeigu bus tik blogiau? Norėčiau, kad tas pasigražinimas būtų minimalistinis. Be to, mane atbaido nekokios užsienio žvaigždžių plastinių operacijų patirtys. Tikrai nesinori po operacijos atrodyti blogiau nei prieš.

Galų gale, man patinka požiūris, kad metams bėgant prieš vėją nepapūsi. Dabar natūraliai šypsausi, yra tų raukšlelių, na, ir ką? Pamąstau, kad jei būtų blogai, tai niekaip nepataisyčiau – čia ne suknelė.

Žinote, vis draugės kalba, kad metai bėga. O aš sakau, kad šiais laikais savo grožiu nenustebinsi, bet... tai galime padaryti įdomumu. Taip, kad koncentruokimės į vidinį pasaulį, o ne į išorinį“, – atvirai kalbėjo Audronė.