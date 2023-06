Atlikėja Marija Grabštaitė – apie šeimos tradicijas ir laiką drauge: „Įvertinau tik būdama suaugusi“

Drauge su dviem broliais augusi žinoma moteris sako, kad pas tėvus ji apsilanko vos radusi laisvą minutę tarp darbinių išvykų ne tik Lietuvoje, bet ir svetur.

Susirinkusi šeima laiką mėgsta leisti įvairiai – kartais leidžiasi į nuotykius, o kartais – drauge ilsisi.

„Kartais būname ramiai, o kartais – intensyviai susiplanuojame išvykas ar keliones. Būna ir tokių vakarų, kuomet jaukiai įsisukę į pledukus vakarojame ir žiūrime filmus ar plepame ir dalijamės tuo, kas svarbu kiekvienam“, – pasakojo ji.

Atlikėja tikina, jog jos šeimai be galo svarbios tradicijos, kurias per didžiąsias metų šventes visi stengiasi išlaikyti ir puoselėti.

„Turime tokią tradiciją – kad ir kur bebūtume išsibarstę po pasaulį, per Kalėdas susitikti prie stalo. Taip pat ir per Jonines turime tradiciją plaukti baidarėmis, o grįžę į sodybą visuomet kuriame didžiulį laužą. Ir taip daugybę metų. Taip pat turime ir daug kitų mažų dalykų, kurie mums – be galo brangūs“, – šyptelėjo ji.

Pasiteiravus, kokie prisiminimai apie laiką su šeima jai mieliausi, Marija atsakė, jog vienareikšmiškai – kelionės.

„Smagiausi prisiminimai iš kelionių. Nors vaikystėje atrodė, kad likti kieme su draugais yra daug svarbesnis reikalas nei keliauti... Tačiau iš to yra kilusi dar viena mūsų šeimos tradicija – bent vieną kelionę per metus, nesvarbu į kurią šalį, išvykti visiems penkiems drauge. Todėl ir tas vaikystės keliones įvertinau tik būdama suaugusi“, – pripažino dainininkė.

Tačiau tie kiemai, kuriuose laiką leisdavo su draugais, likę tik Marijos prisiminimuose.

„Labai liūdna, bet vaikystės namų nebeturiu. Seneliai, kuriuos mylėjau ir pas kuriuos praleidau daug laiko, jau išėję iš šio pasaulio, tad ir tos vietos belikę tik vaikystės prisiminimuose“, – apmaudo neslėpė ji.

Didžiausią ryšį nuo pat mažumės Marija puoselėja su mama. Iki šiol į ją kreipiasi, kuomet reikia patarimo ar palaikymo.

„Mano šeima yra mano stiprybės uostas. Tėtis yra ta uola, už kurios visuomet jaučiuosi saugi, o mama – ta visos žemės šiluma ir palaikymas, į kurį įkrentu po kelionių ar darbų kaip į pūkinius patalus“, – pasakojo ji.

Grįžusi iš kelionių Marija ne tik skuba pamatyti tėvų, bet ir nekantrauja pasimėgauti jų gaminamais patiekalais. Nors kiek anksčiau daugiau laiko virtuvėje praleisdavo ir įvairiausiu maistu dukrą palepindavo mama, pastaraisiais metais šią estafetę, anot Marijos, yra perėmęs tėtis.

„Buvo laikas, kai visus skaniausius patiekalus gamindavo mama. Ir tai nebūtinai kažkas įmantraus. Tai tiesiog naminiai, lietuviški, vaikystę primenantys patiekalai. Šiuo metu gaminimo estafetę yra perėmes tėtis, tai šiltu metu laiku, kai galima grilinti terasoje, mūsu šeimos vakarienės dažniausiai vyksta ten. Kad ir kiek būčiau apkeliavusi šalių bei išbandžiusi įvairiausių skonių – bulviniai patiekalai( ypač naminiai), vis tiek išlieka pirmoje vietoje“, – šyptelėjo Marija.

Atlikėja sutiko pasidalyti ir jos vieno mėgstamiausių lietuviškų patiekalų receptu. Tai – per burokinę tarką tarkuotų bulvių blynai.

Jums reikės

5 bulvių;

1 kiaušinio;

Druskos ir pipiriukų ( pagal skonį);

Šaukšt miltų. Jų galima dėti, galima nedėti (mes nededame).

Gaminame

Bulves sutarkuojame burokine tarka, įmušame kiaušinį, įdedame druskos ir pipirų pagal skonį.

Viską išmaišome ir kepame ant alyvuogių aliejaus.

„Aš labiausiai mėgstu juos valgyti su grietine. O pavalgius tų skanių, traškių bulvinių blynų, visuomet norisi užsigerti šalta „Coca-Cola“ su ledukais“, – pasidalydama rekomendacijomis pokalbį baigė Marija.