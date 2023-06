Mantas Bertulis prabilo apie subyrėjusias sužadėtuves: atskleidė priežastis

Tuomet apie jųdviejų subyrėjusius santykius išdavė pakitęs Mildos feisbuko statusas. Moteris tuomet jį pasikeitė ir tapo „vieniša“.

Naujienų portalams ji apie skyrybas patvirtino, tačiau nedaugžodžiavo. Tačiau praėjus trims mėnesiams po jųdviejų skyrybų apie santykių griūties priežastis prabilo pats Mantas Bertulis.

Įrašu jis pasidalijo socialinio tinklo paskyroje. Tuo sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Praėjo trys mėnesiai nuo mūsų su Milda skyrybų ir turbūt tik dabar pagaliau pribrendome šitam įrašui. Abu nusprendėme, kad šito reikia, jog kažkam ateityje nekiltų netinkamų interpretacijų.

Santykius pradėjome iš karto jungdami penktą pavarą. Todėl kaip greitai įsibėgėjome, taip greitai ir tėškėmės į sieną. Taip, esame labai panašūs savo energija, pomėgiais, bet ilgainiui pradėjome nesutarti dėl labai svarbių klausimų. Turbūt tai ir buvo pagrindinė priežastis dėl ko nebegalėjome funkcionuoti kaip vienis.

„Atrodėte taip idealiai tinkantys vienas kitam!“, – skėsčioja rankomis matę tik fasadinę mūsų romano pusę. Keliauti kartu mums buvo vienas malonumas, tą daugiausiai ir transliuodavome instagramuose, nes teigiamus dalykus rodyti lengviau nei kalbėti apie problemas. To paties negalėdavome pasakyti apie buitį, kurią mažiau rodydavome.

Daug kam mūsų skyrybos atrodė labai netikėtas dalykas, tik ne mums. Taip, turėjome tikrai nerealių akimirkų, nuotykių, švenčių, kelionių ar juoko ašarų, kurias atsiminsime visą likusį gyvenimą, bet buvo ir kita pusė, kuri atsverdavo teigiamus dalykus. Pvz. užtrukome ilgą laiką, kol išmokome pyktis (nekelti balso vienas ant kito, neiti miegoti susipykus ar žinoti raktinį žodį, kuomet iš karto stabdome beįsisiūbuojantį kivirčą). Tik išsiskyrus supratome ir kitą didžiulę klaidą, kurią darėme – bandymai keisti vienas kitą.

Pradedant nuo miego rėžimo iki tokio fundamentalaus dalyko kaip gyvenimo būdas. Čia jau labiau akmuo į mano daržą, nes paskutinius metus tiesiog laksčiau visur iškišęs liežuvį, pamiršdamas protą bei artimą žmogų pašonėje. Kažkuriuo metu nustojau ir užduoti pagrindinį klausimą: „kaip tu jautiesi?“, sakyti Mildai komplimentus, o žodis „myliu“ tapo toks nuvalkiotas, jog net nebereaguodavome į jį. Įsisukome į rutiną, kuri atšaldė visus jausmus. Netgi sakyčiau literaliai, nes sugebėjome išsiskirti ir būdami savo svajonių lokacijoje – Antarktidoje, nors ir bandėme piešti „tobulos“ kelionės vaizdą. Turbūt labiau tam, kad apgautume save, o ne sekėjus.

Bijojome labiau investuoti į santykius, nes buvome įsitikinę šio kortų namelio trumpalaikiškumu. Susižadėjus, kai visi aplinkui klausinėjo apie būsimas vestuves, mes patys vengėme kalbėti apie tai ir nei trupučio nieko neplanavome tuo klausimu.

Didžiausia klaida, kurią padariau ir, kurios linkėčiau nekartoti kitiems, tai neperlipau per ego nueiti pas psichologą bei panarplioti savo klaidas, būdo savybes bei minusus su specialistu. Vaidinau, kad žinau viską geriausiai. Nebūkite tokie debilai kaip aš.

Šiuo metu esame dėkingi vienas kitam, jog susitikome. Jeigu reikėtų atsukti laiką atgal, vis tiek kartotume visą tai. Kaip Whitney dainavo: „The ride with you was worth the fall“. Todėl praėję skausmo bei pykčio stadijas, dabar tiesiog jaučiame pagarbą vienas kitam.

Kas man yra smagiausia dalis, kuri galbūt kai kam atrodys keista, kad mes ir toliau galime bendrauti, pasijuokti iš savęs, tūsintis ir net nereikia trinti bendrų nuotraukų instagrame. Nes visa tai yra istorija, kurią senatvėje norėsis prisiminti.

Šis įrašas ir yra dėl to. Jeigu kartais pamatysite Mildą mano instagrame ar netgi kažkur geriant kartu kavą, nereikia linkėti mums susitaikymo ar pasakoti, kokia mes faina pora buvome. Mes dabar jaučiamės daug geriau bei turime sveikesnį ryšį nei tuomet, kuomet buvome santykiuose. Ir aš didžiuojuosi šiuo brandžiu mūsų požiūriu, nes tikrai ne visi taip galėtų sau leisti.

Ačiū visiems už supratingumą. Ir ačiū, Milda, už tuos dvejus metus kartu“, – socialiniame tinkle rašė jis.