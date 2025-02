Internete išplitus skandalingam vaizdo įrašui – OG Version atsiprašymas: „Tai buvo blogas sprendimas“

Vyras savo mintimis apie susiklosčiusią situaciją pasidalijo su portalu Lrytas ir teigė, kad visiškai nesitikėjo tokios eskalacijos. Dominykas tikino, kad gailisi dėl tokio neapgalvoto savo poelgio ir nusprendė atsiprašyti.

„Noriu atsiprašyti už sudarytą įspūdį, kad tyčiojomės iš moters gatvėje. Neturėjome jokių blogų intencijų. Situacija pasirodė įdomi, kad moteris su kažkuo šneka ir nesimatė su kuo, ir nuoširdžiai nesitikėjau, kad tai gali taip eskaluoti. Pripažįstu, kad viešinti tokį įrašą buvo blogas sprendimas, nes buvo galima susidaryti blogą įspūdį. Atsiprašau visų, kuriems sukėliau neigiamas emocijas. Suprantu, jog turiu rodyti teigiamą pavyzdį mane sekantiems žmonėms – tai daryti teisingai dar mokausi“, – situaciją Lrytas komentavo D. Ježerys-OG Version.

Dar pirmadienį nuomonės formuotojos Karolinos Meschino sužadėtinis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame užfiksuota gatve einanti moteris. Ji garsiai kalbėjo, o Dominykas nusprendė ją nufilmuoti ir pasidalinti su savo sekėjais.

Tačiau jis ne tik pasidalijo šia akimirka, bet ir nusprendė pasijuokti iš susiklosčiusios situacijos.

Vaizdo įraše girdėti, kaip automobilyje sėdintis reperis šalia sėdinčiam asmeniui liepė nufilmuoti einančią moterį. Galiausiai jie arčiau privažiavo prie jos, kad galėtų iš arčiau filmuoti.

„Su kuo kalbi? O su kuo kalbat?“ – į moterį kreipėsi D. Ježerys ir su juo važiuojantis asmuo. Tuo metu gatvėje, neaišku, su kuo, besikalbanti moteris net nesureagavo į jo klausimą. Vyras, nesulaukęs jokio atsakymo, tik nusijuokė ir nusikeikė: „Eik tu n...“.

Nors moteris buvo nufilmuota viešoje vietoje, internautai atkreipė dėmesį, kad Dominykas galimai iš jos pasityčiojo ir filmavo ją be leidimo. Be to, neaiškios visos aplinkybės – ar ta moteris turi kokių nors psichinių sutrikimų, ar tiesiog kalbėjosi viena, o galbūt su kuo nors bendravo per belaides ausines.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad vaizdo įrašas paskelbtas be jokio sutikimo, o pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tą daryti draudžiama. Būtent dėl to atlikėjui gali grėsti administracinė atsakomybė.