Po pervestų tūkstančių L. Vaisietą iš vėžių išmušė antstolės laiškas: „Apgailėtina ir labai gaila“

L.Vaisietai paskirta 7 tūkst. 500 eurų bauda, o vestuvėms išleistus 15 tūkst. eurų nutarta konfiskuoti. Susitaikęs su šiuo sprendimu L. Vaisieta nutarė nelaukti dviejų mėnesių termino ir iš karto grąžinti konfiskuoti priteistą sumą. Tačiau tai, kokį laišką po kurio laiko jis gavo iš jam priskirtos antstolės, žinomą vyrą šokiravo.

„Manęs turbūt turėtų jau niekas nebestebinti, bet vis atsiranda perliukų. Šį kartą, turbūt, atskiro epizodo reikia apie antstolių darbą ir įkainius.

Turbūt yra žmonių susidūrusių su šių lobistų darbu ir turinčių blogos patirties. Mano pirmas, turbūt, toks santykis su antstoliais, bet labai prisvilęs“, – tokiais žodžiais dalydamasis naujausia informacija instagramo istorijose pradėjo virš 17 tūkst. sekėjų turintis nuomonės formuotojos Indrės Burlinskaitės vyras Liudas Vaisieta.

Žinomas vyras, dalydamasis antstolės laiškais, neslėpė apmaudo dėl susiklosčiusios situacijos, mat per priskirtą terminą įvykdžius teismo reikalavimus antstolė paskaičiavo vykdymo išlaidas, kurios – kiek mažiau nei 1,5 tūkst.

„Teismo nuosprendis įsigaliojo prieš mėnesį, terminas, per kurį turiu sumokėti baudą, paskiriamas du mėnesiai, o štai Audronė, antstolė, su manimi nesusisiekė nei telefonu, nei elektroniniu laišku, tačiau tiesiai kreipiasi į teismą išaiškinti, kokiomis aplinkybėmis reikia iš Liudo Vaisietos konfiskuoti tuos 15 tūkst. eurų. Bet aš nelaukdamas, iš tikrųjų, to teismo ir nelaukdamas to termino į antstolės sąskaitą pervedu šią sumą, kurią reikėtų iš manęs kaip ir konfiskuoti, kad nebūtų papildomų problemų ir darbo antstoliams ir panašiai.

Ir, ką gi, maloni staigmena iš antstolės, kuri nepasivargino paskambinti man ar parašyti man kokį laišką. Jokių pastangų, jokio įdėto darbo susisiekti ir organiškai operatyviai išspręsti problemą. Štai ji paskaičiuoja tau 1,5 tūkst. eurų už kažkokį tai tariamą bylos vykdymą. Apgailėtina ir labai gaila, iš tikrųjų, kad nežinau kaip net išsireikšti, taip gyvena „šokolade“ mūsų išrinktieji ir taip pelnosi iš kitų problemų ir iš kitų bėdų. Tai turėtų būti mažų mažiausiai gėda“, – šalia prisegto antstolės laiško apmaudo neslėpė jis.

Naujienų portalas Lrytas susisiekė su minėta anstole. Saulaukę jos komentaro publikaciją papildysime.