Žinomus žmones sukrėtė žinia apie M. Litvino mirties duomenų nutekinimą: dalijasi šokiruojančia savo patirtimi

Apie tai, kad buvo nutekinti duomenys apie sportininko mirtį pranešė jo žmona nuomonės formuotoja Agnė Litvinienė, kuri ocialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo sukrečiančia istorija.

Agnę pasiekė žinia, kad socialiniame tinkle „Discord“ naujiena apie Manto pasklido greičiau, nei buvo pranešta jai.

Ši istorija sulaukė didelio žinomų žmonių atsako. Mat panaši situacija nutiko ne vienam iš jų.

Dar anksčiau su šia problema buvo susidūrusi žinoma turinio kūrėja, verslininkė Simona Lipnė.

Kalbėdama su Arturu Lebedenko-Swan ji dalijosi išgyvenimais apie sveikatai būtiną nėštumo nutraukimą. Nors tema itin jautri ir norėdama išvengti viešumo procedūrą ji atliko privačioje klinikoje, apie tai garsiai kalbėta jau minėtoje „Discord“ programėlėje.

„Praėjo koks mėnuo ir atkasė „Discordas“ žodis į žodį tai, kas man buvo padaryta. Aš nuėjau pas savo daktarę ir sakau: žiūrėkit, yra taip. Ji buvo šoke. Ji išvis apie tokius dalykus nei supranta, nei žino – ji toli nuo to.

Sako: Simona, bet čia yra moksliniais terminais parašyta. Tada buvo labai šlykštu“, – patirtimi dalijosi S. Lipnė.

Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, kad apie duomenų nutekinimą kalbėjo ir laidų vedėjas, komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis.

Jis prisiminė atvejį, kai buvo nutekinti duomenys apie jo artimos draugės, stilistės Agnės Jagelavičiūtės mirtį.

„Apie ligoninės tetas ir darbo etiką. Čia šimtasis kartas, kai nieko švento ten nėra ir jokios pagarbos nei žmonėms, nei privatumui.

Nesu, man rodos, pasakojęs, bet kai mirė Agnė mes su Nijole dar tik laukėme mirties liudijimo. T. y. patys dar neturėjome faktinio dokumento, o man jau skambino iš LRT paklausti komentaro.

Mama dar oficialiai neturėjo dokumentų, jie jau turėjo informaciją. Būtų tiek apie duomenų apsaugą“ , – „Instagrame“ dalijosi Saugirdas ir pridėjo, kad sulaukė šimtų žinučių iš žmonių, kurie susidūrė su panašiomis istorijomis.

Ši istorija itin papiktino ir nuomonės formuotoją Agnę Kulitaitę, kuri šiuo klausimu išreiškė griežtą poziciją.

„Tai jau ne pirmas kartas. Kiek dar tokių bus? Kiek dar teks matyti, kaip žmonės be jokio gėdos jausmo platina jautrią, sukrečiančią informaciją, tarsi tai būtų eilinė paskala?

Kaip naujienos apie svetimą tragediją nuteka greičiau, nei artimieji spėja jas sužinoti? Kada pagaliau suprasime, kad liga ir mirtis – ne tema lengvabūdiškoms diskusijoms, ne turinys Discordui ar „kas ką girdėjo“ pokalbiams?

Čia kalbama ne tik apie žmogaus gyvybę, bet ir apie jo šeimos, draugų, artimųjų skausmą – begalinį, alinantį, o dabar dar ir viešai vertinama tų, kuriems jis visai nerūpi.

Platinti informaciją apie žmogaus mirtį ar jo sveikatos būklę be artimųjų žinios – tai ne tik baisu morališkai, bet ir pažeidžia įstatymus. Lietuvos teisėje aiškiai numatyta, kad asmens duomenų apsauga apima ir informaciją apie sveikatą, operacijas, ligas.

Tokia informacija negali būti viešai skleidžiama be šeimos sutikimo, o jos nutekėjimas, ypač iš medicinos įstaigų, gali užtraukti atsakomybę. Be to, net ir tie, kurie platina tokius duomenis be leidimo, gali sulaukti teisinių pasekmių.

Tokie dalykai negali būti palikti užmarštyje. Jie turi būti smerkiami ir už juos turi būti atsakomybė – tiek teisinė, tiek moralinė. Nes jei šiandien leidžiam sau apkalbinėti svetimą skausmą, rytoj tas skausmas gali tapti mūsų pačių.

Taigi... Ar klinikos teiksis duoti komentarą, nes tai jau ne pirmas toks atvejis?“, – socialiniuose tinkluose rašė A.Kulitaitė.