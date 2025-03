Į jubiliejinio „Kino pavasario“ uždarymą plūdo garsūs kino mylėtojai

Tarp jų – latvių režisieriaus Ginto Zilbalodžio animacinis filmas „Potvynis“, pelnęs „Oskarą“ už geriausią animacinį filmą ir atnešęs istorinių laimėjimų Baltijos šalims, bei lietuvių režisierės Saulės Bliuvaitės debiutinis pilno metro filmas „Akiplėšos“.

Kiti konkurso dalyviai: „Armandas“, „Balandį“, „Po ugnikalniu“, „Naujieji taip ir neatėjo“, „Į nežinomą kraštą“ ir „Rusenančios žemės giesmės“. Pasak renginio organizatorių, atrinkti pradedantys režisieriai stebina užmojais, ankstyvu meistriškumu ir autoriniu savitumu, o jų temų spektras įvairus, tačiau juos vienija šviesus, skvarbus žvilgsnis bei ypatingas gebėjimas įtraukti žiūrovą į pasakojimą.

Tarptautinės žiuri išrinktas geriausias filmas bus apdovanotas 8 tūkst. eurų prizu. Trumpametražių filmų konkurse varžėsi 33 filmai, tarp kurių – septyni lietuviški. Vienam jų atiteks 3 tūkst. eurų prizas. Be to, konkursinėje „Smart 7“ programoje nominuota po vieną filmą iš kiekvienos šalies, priklausančios septynių Europos kino festivalių inicijuotam to paties pavadinimo tinklui.

Festivalio direktorius Algirdas Ramaška pažymi, kad nors gimtadienis – „Kino pavasario“, dovanas gauna festivalio žiūrovai:

„Kino pavasaris“ šiemet kaip niekad ypatingas. Rodėme daugiau nei 160 filmų, turėjome ypatingų programų, netradicinių rodymų. Belieka tik susiplanuoti atostogas ir pasinerti į patirtis, kurios išliks atmintyje visą gyvenimą“. ​

Šis jubiliejinis festivalis ne tik atspindėjo tris dešimtmečius trunkančią kino šventę, bet ir suteikė platformą naujiems talentams atsiskleisti bei žiūrovams atrasti akis atveriančius filmus.​