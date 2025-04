Į Lietuvą grįžo netrukus „Žalgirio“ areną sudrebinsiantis antrasis „Delfinas“: Stano publikuoti kadrai kelia nostalgiją

Laiką užsienyje leidžiantis buvęs Stano scenos kolega jau sugrįžo į gimtinę. Džiaugdamasis susitikimu Stanislovas paviešino archyvines jų nuotraukas ir pasidalijo linksmu įrašu.

„Antrasis grupės „Delfinai“ narys sugrįžo į Lietuvą.

Nepraėjo nė dvidešimt metų…

Laikas pakeitė ne tik mūsų išvaizdą, bet ir prisiminimus. Aš realiai nebeprisimenu dalies savo gyvenimo. Prisimenu, kad už 250 litų nuomavomės būtą Lazdynų rajone.

Štai kokius prisiminimus DJ Sweet'as man priminė:

„Tu pameni, kaip aš per kamščius tau vežiau ryšio įrangą? Turėjai egzaminą universitete, nebuvai pasiruošęs. Aš lėkiau su racijom, su ausinėm, vėlavau, pažeidžiau kelių taisykles – mane vijosi policija.“

Klausausi ir galvoju: rimtai? O aš – nė velnio neprisimenu. Bet tikiu.

Traukiam prisiminimus toliau.

DJ Sweet'as klausia:

„Kaip gyvena ta blondinė, pas kurią tu važinėdavai į Kauną?“

Aš – visiškai nesusigaudau. Kokios blondinės?

Jis: „Ta, kuri buvo ištekėjusi, o tu vis tiek ją bandydavai mergint.“

Prisiekiu – nei blondinės, nei Kauno, nei savęs važiuojančio ten neatsimenu. Kas ta blondinė iš Kauno, atsiliepk.

Bet žinant, kokie tada laikai buvo – neabejoju, kad galėjo būt.

O štai vienas prisiminimas, kuris išliko. Žiemos vakaras.

Aš, DJ Sweet'as ir mano tuometinė meilė, tarkim Marija, nusprendėm nulėkti prie jūros.

Važiuodami iš Vilniaus, ties Kaunu pataikėm į pūgą.

Tokio stiprumo, kad teko važiuot vos 40–50 km/h.

Prie jūros atsidūrėm tik 8 ryto.

Ir nors planas buvo – pasivaikščioti pakrante, vos išlipus – jūros net nepamatėm.

Pūga viską užnešė, o šaltis buvo kaip reikiant.

Tai tiesiog pasisveikinom su jūra… ir apsisukom atgal į Vilnių.

Tai buvo laikas, kai buvom labai jauni.

Kai galėjom sugalvot ir daryti tokius dalykus – be plano, be baimės, be jokių „o kas, jeigu…“.

Ir štai – jau rytoj mūsų laukia pasirodymas Žalgirio arenoje.

Žinot, grupė „Delfinai“ niekada nebuvo surinkusi tiek žiūrovų, kiek mūsų lauks rytoj.

Tai – didžiausias koncertas grupės istorijoje.

Kaip keista, kad tas didžiausias koncertas įvyksta praėjus 20 metų nuo grupės iširimo.

Keista… ir labai smagu.

Abu jaudinamės, abu nerimaujam, ir abu be galo laukiame rytojaus“, – linkma istorija dalijosi Stano.