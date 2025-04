Žinomas floristas M. Vasiliauskas trankiai atšventė jubiliejų: paviešino šėlionių akimirkas

Pagrindiniu vakaro akcentu tapo naujos sukaktuvininkų kurtos suknelių kolekcijos pristatymas. Šįkart M. Vasiliauskas nesiekė jokio rekordo, tiesiog norėjo su svečiais pasidalinti svarbia savo kasdienybės dalimi – kūryba.

„Kol jūs visi ruošėtės pokyliui, Modestas dirbo – puokštės salėje, kiti dekoro elementai iš gėlių taip pat yra jo. Jis įpratęs džiuginti žmones, todėl to neatsisakė ir svarbiausią jam šių metų dieną“, – susirinkusiems pasakojo šventę vedusi aktorė Rita Sekmokienė.

Pats M. Vasiliauskas sakė, jog jam visada buvo svarbūs santykiai su žmonėmis ir jų stebinimas. Būtent tai tapo viena iš daugybės oficialių ir neoficialių Lietuvos rekordų priežasčių. Neįprastais sumanymais garsėjantis kaunietis pirmąjį rekordą pasiekė 2002 m. sukūręs suknelę iš 10 tūkst. JAV dolerių.

Drabužiui papuošti buvo panaudota 100 banknotų po 100 dolerių. Suknelė taip pat buvo dekoruota lapais ir orchidėjų žiedais. Tais pačiais metais jis pasiuvo suknelę ir prie jos pritvirtino 5132 lietuviškas vieno cento vertės monetas. Vėliau sekė darbai iš įvairiausių dalykų – nuo vytintų žuvų, lašinių, graikinių riešutų, moliūgų sėklų iki agurkų, šlepečių ar gintaro.

Floristas taip pat yra pristatęs neįtikėtinas sukneles iš 3 tūkstančių ramunių žiedų, balintų žąsies plunksnų, butelių kamštelių, 20 kilogramų braškių, daugiau nei tūkstančio prezervatyvų, 450 švirkštų, 2 tūkstančių keptų koldūnų, 600 kiaušinių, 60 kilogramų sveriančių supjaustytų metalinių kanalizacijos dangčių, 8 tūkstančių sidabrinių drebulių lapų, pusės tūkstančio povų plunksnų.

„Tai, kas kitiems atrodo neįmanoma, mane įkvepia“, – neslėpė žinomas vyras.

Per kelis dešimtmečius trunkančią floristo karjerą jo modeliais yra tapusios atlikėjos Irma Jurgelevičiūtė, Gintarė Karaliūnaitė, Goda Alijeva, Karina Krysko ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, grupės „Mango“ narės Viktorija Perminaitė, Rima Petrauskytė, Justina Dovydenė, Gabija Sruogiūtė, „Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė – Pitkauskienė, įvairių grožio konkursų dalyvės ir nugalėtojos modeliai Ksenija Lomakina, Ana Jarmalajeva bei Monika Baliūnaitė, verslininkė Inga Budrienė, drabužių dizainerė Aurelija Jurkšaitytė, stilizuotų medalių kūrėja Irina My My, moterų krepšinio komandos „LKKA-Aistės“ narės.

Norėdami įprasminti M. Vasiliausko meilę gėlėms bičiuliai gimtadienio proga jam padovanojo įspūdingai žiedais dekoruotą „Bijolos“ tortą. Prieš jį atpjaudamas sukaktuvininkas kvietė visus į šokių aikštelę kartu su grupe „16 Hz“.

„Darbas yra labai svarbus, bet didžiausias mano gyvenimo pasiekimas yra dukra Patricija“, – sakė M. Vasiliauskas.