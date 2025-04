Milita Daikerytė mini ypatingą progą: „Tai tapo mano gyvenimu“

Džiaugsmu ir padėkomis Milita pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.

Moteris pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vilkėjo žėrinčią sidabro spalvos suknelę ir laikė rožinės spalvos tortą.

Jai užpūtus devyneto formos žvakutę, staiga pasirodė blizgučiai.

„Nors galėjo būti tik verslas... tai tapo mano gyvenimu – sapnais, prasme ir geriausia gyvenimo mokykla. Švenčiame 9-ąjį gimtadienį (tiesiog WOW), tačiau šventę noriu padaryti JUMS – nes be Jūsų, nebūtų mūsų!“, – šalia pasidalinto vaizdo įrašo rašė ji.

Milita taip pat pasidalijo kadrais, kuriuose ji pozavo prie gimtadienio torto. Ji išreiškė didžiulę padėką tiems, kurie padėjo eiti šiuo keliu.

„Įkurti verslą – viena, bet jį išlaikyti viršūnėje beveik dešimtmetį – visai kas kita. 9 metai geriausio gyvenimo universiteto: pamokos, išbandymai ir nenuilstamas darbas.

Esu be galo dėkinga visiems klientams – mūsų bendruomenei, kuri mumis tiki ir skatina progresuoti, plėstis ir tobulėti. Ir, žinoma, komanda – my little angels. Ačiū, kad leidžiate man auginti Jūsų sparnus ir tapti geriausiais tarp Lietuvos grožio meistrų“, – padėkos žodžius skyrė M. Daikerytė.