Po koncerto legendinis R. Stewartas laiką leido Kaune: tai, ką pasakė apie Lietuvą – nustebino

Ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ atlikėjas pasidalijo nuotrauka prie lietuviškos kavinės „NYC Coffee co“.

Apsilankęs šioje vietoje jis negailėjo komplimentų tam, ką ragavo.

„Lietuviškasis „Starbucks“ atitikmuo, tik kapučinas – dieviškas. Seras Rodas“, – brūkštelėjo jis.

Primename, kad Kauno „Žalgirio“ arenoje skambėjo garsiausi hitai iš R. Stewarto daugiau nei 50 metų trunkančios karjeros, o gerbėjai bei kritikai neabejotinai laiko šias gastroles vienomis iš tų, kurias tiesiog būtina pamatyti.

Koncerto metu skambėjo tokie hitai kaip „You Wear It Well“, „Maggie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „The First Cut is the Deepest“, „Tonight’s the Night“ ir t. t.

R. Stewartas, kuris daugiau nei 50 metų džiugina klausytojus, nesiruošia sulėtinti tempo. 2024 metais atlikėjas išleido savo 33-ąjį studijinį albumą Swing Fever, kuris yra bendras darbo vaisius su Jools Holland ir jo Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records).

Po turų po Aziją ir Europą, Stewart užbaigė rekordinį 13 metų trunkantį pasirodymų ciklą Las Vegase „Rod Stewart: The Hits“.

Ne paslaptis, kad Rodas Stewartas yra vienas iš geriausiai parduodančių muzikos atlikėjų istorijoje – jo sąskaitoje daugiau nei 250 milijonų įrašų visame pasaulyje.

Jo unikalus balsas, stilius ir kūryba aprėpia įvairius muzikos žanrus – nuo roko ir folko iki sielos, R&B ir Didžiosios Amerikos dainų knygos (The Great American Songbook). Tai vienas iš nedaugelio atlikėjų, kurio albumai sulaukė didelės sėkmės kiekvieną dešimtmetį.