Indrė Stonkuvienė ir Katažina Zvonkuvienė šėlo Šiauliuose: užkūrė tikrą vakarėlį

Anot renginio sumanytojos I. Stonkuvienės, bėgant metams susibūrimų tik moterims poreikis niekur nedingo, o priešingai – dar labiau išaugo.

„Tikriausiai ne veltui praeityje net kelios kartos moterų gyveno po vienu stogu. Tetos, pusseserės, mamos, močiutės – mus nuolat supdavo artimų moterų bendruomenė, kuri padėdavo absoliučiai visais atvejais. Labai noriu sugrąžinti šį jausmą ir visai nesvarbu, kad šalia nepažįstamos moterys. Juk dažniausiai mums reikia emocinės paramos, meilės, bendrumo, juokų. Ši programa yra apie tai.

Mano renginiai, kurie buvo ir vis dar yra mano raktas į sveikesnę save, džiaugsmingesnę kasdienybę, laisvę būti savimi, laisvę leisti sau jaustis visaip. Tokie vakarai tapo ta erdve, kurioje aš ir daugybė kitų moterų pirmą kartą galime pasakyti garsiai: „Aš pavargau. Man sunku. Bet aš vis tiek einu toliau“, – mintimis dalijosi visuomenininkė.

Pasak I. Stonkuvienės, moterų susibūrimai emociškai labai saugi erdvė.

„Šiuose susitikimuose mes viena kitą matome ne per kaukes, o per žvilgsnį. Tai gydo. Mes, moterys, susitinkame ne dėl to, kad būtume prieš kažką, o todėl, kad būdamos kartu, atsiveriame kitaip. Iš tylos gimsta supratimas. Iš supratimo – jėga. Iš jėgos – nauja moteris“.

Kiekvienas naujos progamos „Pasileisk plaukus“ vakaras turi heroję – moterį, kuri pristato savo veiklą, verslą, talentą. Šiaulių vakaro heroje tapo Eglė, turinti kepyklėlę Šiauliuose „Keksainė Bakery“.

„Mano istorija prasidėjo gimus vaikui, kai namie pradėjau kepti įvairius gardumynus. Greitai pradėjo sklisti ši žinia, dalinausi su aplinkiniais ir artimaisiais. Tuo metu šalia šio hobio dirbau ir rimtą darbą biure, bet veiklai nejučia ėmus plėstis man reikėjo rinktis – ar rizikuoti.

Su šeimos ir draugų palaikymu bei pranašišku sapnu aš išdrįsau. Labai noriu įkvėpti ir kitas čia susirinkusias moteris kartais nepabijoti“, – renginio metu pasakojo herojė Eglė.

I.Stonkuvienės teigimu, specialių vakarų metu herojei pristatyti savo veiklą ar verslą tampa itin svarbia renginių sudedamąja dalimi:

„Tai didžiulės drąsos reikalaujantis žingsnis. Labai didžiuojuosi savo auditorija ir bendruomene, kuri kiekvieną moterį ir jos veiklą priima su didele meile ir palaikymu. Apie tokią savitarpio pagalbą visada tik svajodavau“.