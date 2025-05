Klasikinei muzikai dedikuotas vakaras sudomino ir garsenybes: šventė vyko netradicinėje erdvėje

Šventinį vakarą vedė TV laidų vedėjas, keliautojas Martynas Starkus, muzikos istorijomis dalijosi ir atliekama muzika džiugino pasaulinį pripažinimą pelnęs pianistas, vienas iš salės idėjos autorių Kasparas Uinskas, apie koncertų užkulisius atviravo Jurga Mackelaitė.

Šie metai salei ir jos klausytojams ypatingi, kadangi sukanka 10 veiklos metų. Per šį laiką surengta 200 klasikinės muzikos koncertų, kurių nemokamai klausėsi tūkstančiai klausytojų, suorganizuoti penki tarptautiniai klasikinės muzikos festivaliai „Intermezzo“, pristatyti žymiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai: solistai, kamerinės muzikos ansambliai, orkestrai.

Šventiniame renginyje apsilankė reklamos specialistė, socialinė aktyvistė Dovilė Filmanavičiūtė, operos solistas Merūnas Vitulskis su žmona Erika, grupės BIX lyderis, TV projektų prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas, Seimo narys, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, kino ir teatro aktorius Eimutis Kvoščiauskas, operos solistė Ieva Barbora Juozapaitytė su širdies draugu, dainininku Dainotu Varnu ir kiti svečiai.

„Kai tik pradėjome organizuoti koncertus šioje erdvėje, nežinojome, ko laukti. Ir štai – 10 metų, kai kiekvieną mėnesį kas dvi savaites turime po klasikinės muzikos koncertą. Išsilaikyti ir veikti tiek metų privačiai koncertinei salei yra rimtas pasiekimas. Gera žinoti, kad tokioje netikėtoje erdvėje skamba gyva akustinė klasikinė muzika, atliekama talentingiausių muzikų, patikėjusių mūsų idėja. Taip pat nepaprastai malonu, kad per visus šiuos metus subūrėme didelį ratą klausytojų, muzikos mylėtojų, kurie laukia koncertų, atvyksta, mėgaujasi ir praturtina savo gyvenimą“, – džiaugėsi salės atstovė.

„Niekada nepamiršiu tos dienos, kai sužinojau, kad „Gariūnuose“ stovi naujas koncertinis „Steinway and Sons“ fortepijonas. Atvykęs į naują koncertų salę patyriau ne ką mažesnę nuostabą, kaip preciziškai viskas padaryta: akustika, salės suformavimas, kėdės, aplinka. Ši salė yra, ko gero, viena iš kelių ar vienintelė Lietuvoje visiškai remiamų ir išlaikomų privačiomis lėšomis. Visi be išimties vykę koncertai yra nemokami klausytojams“, – kalbėjo pianistas K. Uinskas, koncertų salėje surengiantis bent kelis savo pasirodymus per sezoną.

„Džiaugiamės, kad visame pasaulyje pasirodantys atlikėjai nori koncertuoti tokioje išskirtinėje vietoje. Juos sužavi klasikinės muzikos sklaidos mintis, erdvės unikalumas ir jie ryžtasi savotiškam eksperimentui pasirodyti ne standartinėje koncertų salėje, o kitokioje erdvėje. Tikime, kad šis projektas prisideda prie klasikinės muzikos sklaidos, klausytojų edukacijos, nes nemažai jų atvyksta į tokius koncertus pirmą kartą“, – kalbėjo salės atstovė.

Koncertų salėje jau nuo 2015 m. kas dvejus metus rengiamas tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Intermezzo“. Jo metu visą savaitę kas vakarą pasirodo pasaulyje pripažinti atlikėjai, pristatantys skirtingas kamerinės muzikos ir solines programas. Atlikėjai koncertuoja pagrindinėse pasaulio scenose ir iš jų atvyksta į Lietuvą, į šią netikėtą erdvę, ir džiugina koncertais mūsų šalies publiką.

„2023 m. pristatėme penktąjį festivalį, kurį norėjome įamžinti vaizdo įrašuose. Norėjosi užfiksuoti ne tik koncertus, bet ir atlikėjų repeticijas, tarpusavio bendravimą, dalijimąsi mintimis, publikos reakcijas ir įspūdžius. Lietuvių videomenininkas Andrius Seliuta von Rath dokumentavo visą festivalį ir turime to rezultatą – trumpametražį filmą, kurį pristatome šiame renginyje“, – kalbėjo J. Mackelaitė.

Po renginio kalbinti žinomi svečiai negailėjo pagyrų filmui ir gyrė iniciatyvą rengti nemokamus klasikinės muzikos koncertus tokioje netradicinėje erdvėje. Visi kaip susitarę tvirtino norintys į būsimus pasirodymus!

„Esu apakusi! Tai mano pirmas kartas „Gariūnuose“, aš įpuolu į juos ir sužinau, kad prie šio milijoną kainavusio fortepijono koncertavo pasaulinio lygio žvaigždės! Aš – kultūros ir šviesos nešėja – gyvenau tamsoje. Man patinka kitoks požiūris į daugelį dalykų ir tokioje erdvėje rengti klasikinės muzikos koncertus, tokio dydžio festivalį yra labai gera kūrybinė idėja. Pamačiusi šį filmą, aš noriu į koncertą“, – įspūdžiais po renginio dalijosi D. Filmanavičiūtė.

„Esu aplankęs daugybę klasikinės muzikos festivalių pasaulyje, dainavęs juose, tačiau nežinojau, kad kažkas nepaprasto vyksta netoli Vilniaus širdies. Mums, lietuviams, yra kuo didžiuotis, kadangi verslininkai žiūri ne tik savo kišenės, bet ir į paprastus piliečius, kurie nori išgirsti klasikinės muzikos“, – kalbėjo M. Vitulskis. „Visada sakiau, kad muzika yra žmonėms, o tokia sunkiau suprantama ir prieinama turi būti ypač skirta paprastam žmogui. Tai, kad koncertai yra nemokami, yra labai graži idėja“, – įsitikinusi E. Vitulskienė.

„Ne vienas turi įsivaizdavimą, kas yra „Gariūnai“, turi blogą pasaką apie juos. Tikimės pigių prekių iš senų laikų, įsivaizduojame turgų... Atvykus mus pasitinka verslo centras, kuriame randi... klasikinę muziką! O kur dar „Steinway and Sons“ fortepijonas... Tokių instrumentų Lietuvoje yra vos keli. Labiausiai džiugina tai, kad privatus verslas taip remia kultūrą ir gali suteikti galimybę paprastiems žmonėms nemokamai išgirsti aukščiausios klasės klasikinės kultūros meistrus“, – kalbėjo S. Urbonavičius-Samas.

„Man visada labai gera, kai žmonės susirenka ir mėgaujasi klasikine muzika. Viduje atsiranda jaudulys ir graudulys. Dar būdama studentė lankiausi viename iš čia vykusių koncertų, pamenu, kad susirinko 1 000 žmonių. Labai džiaugiuosi, kad žmonės turi galimybę susipažinti su klasikine muzika“, – kalbėjo I. B. Juozapaitytė.

„Įspūdžiai – stulbinantys. Girdėjau, kad „Gariūnuose“ vyksta klasikinės muzikos koncertai, bet kad pasirodo pasaulinio lygio atlikėjai... Esu maloniai pakerėtas, laukiu festivalio, kai galėsiu pats apsilankyti viename iš renginių. Dar kartą įsitikinau, kad klasikinė muzika neturi apsiriboti tam skirtomis koncertų salėmis ar meno galerijomis. Kūryba neturi sienų, renginiai gali vykti įvairiose erdvėse. Tai dar labiau pritraukia, žavi, plečia žmonių pasaulį“, – kalbėjo E. Kvoščiauskas.