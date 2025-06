Dainos Bosas kelias į gerą savijautą: sąmoningi įpročiai, darna ir stilius

Kai sportas tampa pasirinkimu

Viena iš D.Bosas geros savijautos paslapčių – reguliarus sportas. Kaip teigia verslininkė ir nuomonės formuotoja, tai neatsiejama jos gyvenimo dalis, lydinti ją nuo vaikystės.

„Nuo mažų dienų buvau skatinama sportuoti. Mano brolis sportavo, aš lankiau sportinę gimnastiką, po to daug metų šokius. Aplinka pilna judesiui neabejingų žmonių suformavo įprotį, kuris su metais tapo vertybe. Nors sportas visada buvo mano gyvenime, kartais dėl darbų ar pareigų šeimoje reikėdavo labiau pasistengti. Bet kai nori, randi būdą, o ne pasiteisinimą. Atsimenu laikus, kai dirbau labai struktūruotu grafiku – po dukros Marijos gimimo 7 valandą jau būdavau sporto klube, o 9 valandą darbe. Vakarais sportuoti visada būdavo sunkiau – pareigos, vaikai, šeima. Todėl pasirinkdavau man ramiausią laiką – ankstyvą rytą, kai visa šeima dar miega ir galiu skirti valandą tik sau“, – prisiminimais dalinasi pašnekovė.

Daina įsitikinusi, kad šiandien sportuoti daug paprasčiau – reikia tik sąmoningo pasirinkimo. Paprasti svareliai, kilimėlis ir vaizdo treniruotės internete leidžia viską patogiai atlikti namuose. Tačiau tam, kad atsirastų noras sportuoti, svarbi ne tik vidinė motyvacija, bet ir supanti aplinka.

„Aplinka turi didžiulę reikšmę. Mane supa draugės, turinčios panašų požiūrį – visos sportuojančios, ir tai tikrai įkvepia. Palaikymas, bendrumas ir net kartais draugiškas padrąsinimas labai motyvuoja judėti pirmyn“, – sako D.Bosas.

Iš bado dietų į sąmoningą mitybą

Sveika mityba Dainos Bosas gyvenime atsirado ne per vieną dieną. Pradžioje tai buvo klaidų ir bandymų kelias, kuriame pasitaikė ir kraštutinių dietų. Tik vėliau atsirado žinios, pasitikėjimas savimi ir struktūra, padėjusi pajusti tikrą skirtumą.

„Visada buvau labai plona – jaunystėje net sulaukdavau patyčių dėl liesumo. Bet viskas pasikeitė apie trisdešimtuosius metus. Atsirado svoris, kuris manęs netenkino, nors jo ir nebuvo daug. Ir tada pradėjau elgtis neteisingai – semdavausi „išminties“ socialiniuose tinkluose, iš tų, kuriems pavyko, ir bandžiau atkartoti: nevalgydavau arba valgydavau kažką labai neskanaus. Galiausiai vieną dieną susitikau su dietiste tiesiog kavos puodeliui. Nuo to laiko viskas apsivertė: pradėjau valgyti daugiau, bet tinkamai – kokybiškus produktus be pridėtinio cukraus, teisingu paros metu. Ryte – košės, priešpiečiams, jei norisi, saldėsiai su gera sudėtimi. Pietums – salotos, žuvis, balta mėsa, pavakariams – riešutai ar pudingas, o vakarienei – baltymai. Kai vyras pamatė mano pokyčius, pats prisijungė. Ir dukra Magdalena pamažu mokosi“, – mitybos įpročiais dalinasi verslininkė.

Išmanusis, kuris žino kaip jaučiuosi

Pasak D.Bosas, sportas, mityba, miegas, poilsis – geros savijautos visuma. Todėl išmaniosios technologijos – dar vienas sąmoningo gyvenimo pasirinkimas. Išmanusis laikrodis „Huawei Watch 5“ Dainos kasdienybėje tapo ne tik stiliaus akcentu, bet ir asmeniniu sveikatos asistentu.

„Šis laikrodis stilingas, didelis ir man labai tinka. Esu išlepinta estetikos, tad dizainas man tikrai svarbus. Labai patiko, kad laikrodyje integruota daugybę ciferblatų – juos galima keisti kelis kartus per dieną pagal nuotaiką, aprangą ar progą. Tai smulkmena, bet kiek džiaugsmo! O, kai pradėjau naudotis laikrodžio funkcijomis, pasijutau kaip gydytojo kabinete – kvėpuokite, paspauskite mygtuką stipriau, pakosėkite. Viskas taip kokybiška, intuityvu ir daro įspūdį. Laikrodyje tai pat labai patogu stebėti sveikatos rodiklius, pavyzdžiui, pulsą ar deguonies kiekį kraujyje. Negana to, laikrodžio baterija veikia labai ilgą laiką. Ir jeigu pamiršti telefoną – skambini tiesiai iš laikrodžio. Vieną kartą paskambinau vyrui, sakau – atspėk, iš kur kalbu? Iš laikrodžio! O jis net nepatikėjo, kad pokalbio kokybė gali būti tokia gera“, – įspūdžiais dalinasi D.Bosas.

Pašnekovė pabrėžia, kad tokie įrenginiai svarbūs ne tik sportuojantiems ar vyresnio amžiaus žmonėms – jie aktualūs kiekvienam, kuris nori gyventi sąmoningai. Net ir sėdint ant sofos, kartais reikia priminimo atsistoti. O kartais – tiesiog pastebėti, kad širdis plaka greičiau nei turėtų.

Dainos apkalbėta „gydytojo patirtis“ – tai išskirtinė išmanaus laikrodžio „Huawei Watch 5“ „X-Tap“ funkcija, leidžianti vienu prisilietimu vos per 60 sekundžių išmatuoti net devynis svarbiausius sveikatos rodiklius: širdies ritmą, kvėpavimą, streso lygį, deguonies kiekį kraujyje, HRV (širdies ritmo kintamumą), didžiausią deguonies suvartojimo greitį (VO2 max), arterijų standumą ir kitus. Be to, šis išmanusis padeda sekti miego kokybę, fizinį aktyvumą ir net siunčia signalus, jei patiriama per daug streso. Jis taip pat yra suderinamas tiek su iOS, tiek su Android operacinėmis sistemomis.