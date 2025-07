„YouTube“ žvaigždės IShowSpeed šėlionės Vilniuje ir kaina kursto aistras: „Pasijutau sena“

Lietuvai šios žvaigždės apsilankymas kainavo 30 tūkst. eurų – iš jų 20 tūkst. eurų IShowSpeed buvo sumokėtas honoraras.

Socialiniuose tinkluose netyla diskusija apie jį.

„Nedažnai tai darau, bet norisi pagirti kai kuriuos politikus. Akivaizdu, kad kai kurie jaunosios kartos politikai aiškiai supranta, ko šiandien labiausiai reikia. Ir partinių išskaičiavimų nebelieka, ima ir susivienija ministras su meru dėl bendro tikslo. Šito bičo atsikvietimas į Lietuvą yra puiki komunikacinė žinutė dabar, kai dėl sudėtingų geopolitinių procesų, to labai reikia.

Prieš tai buvusios ministrės pastangos su Michelin, dabar garsus youtuberis, srebiantis lietuviškus šaltibarščius ir spaudžiantis ranka Mykolui Aleknai. Super!

Aš gal tik susitikime su kariais nebūčiau jo šarvais rengusi, o verčiau prie kokios rimtos ginkluotės būčiau pastačiusi, kad visiems jo transliaciją žiūrintiems Lietuvos nedraugams net nesinorėtų čia kojos įkelt. Bet iš esmės investicija gera!“ – savo nuomonę socialiniame tinkle išsakė žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė, pasidalijusi nuotrauka, kurioje interneto žvaigždė geria šaltibarčius kartu su ekonomikos ir inovacijų ministru Luku Savicku.

„Šiandien pasijutau sena, nes pirmą kartą sužinojau apie pasaulinio lygio žvaigždę, kuris lankosi Lietuvoje“, – feisbuke brūkštelėjo turinio kūrėja Agnė Kulitaitė, o komentaruose sekėjai antrino – jis jaunosios kartos dievukas.

„Kodėl „Ishowspeed“ yra sėkmė Vilniui ir nustokim burbėti Man tikrai buvo keista vakar matyti tiek daug žmonių, burbančių, kas čia per vienas toks, kodėl mes jį pasikvietėm, jis visiškai apie nieką ir panašiai.

Dar suprasčiau, jei būtų piktinęsis tas paprastas žmOgus už tradicines vertybes, kuriam latentinis rasisto genas turėjo vakar suskambėti skambiausiąja styga – jų buvo sočiai, ypač man patiko pasipiktinimas Bilotaitės migracijos politika, nes štai rezultatas. Bet piktinosi, regis, adekvatūs mano rato žmonės, kurie tarsi pasididžiavimo ženklelį segėsi faktą – kad aš tai apie jį pirmą kartą girdžiu. Aš irgi apie „Ishowspeed“ išgirdau pirmą kartą, tai buvo proga sužinoti, kas yra jaunosios kartos dievukas, nes net mano vaikai jau turbūt per seni jo auditorijai. Nieko naujo nepamačiau – žaidimų streamai Twitche, šiek tiek kontraversijos, per kraštus mušanti energinga asmenybė. Aiškus kokteilis Youtube sėkmei.

Ir, aišku, kosminiai sekėjų ir peržiūrų skaičiai. Nenuostabu, kad prasidėjus jo Europos turui šalys stengiasi pasinaudoti jo platforma ir pasirodyti, ką turi geriausio. Taip, sveiki atvykę į naująją realybę – 20 metis bičas iš Youtube turi daugiau exposure galios negu koks nors CNN. Aišku, auditorijos visiškai skirtingos, bet tai labai gerai. Ishowspeed auditorija yra jauniausia mūsų karta ir geras gabaliukas „zetkių“.

Ir kitų būdų patraukti jų dėmesį tiesiog nėra. Ir Vilnius čia pasirodė tiesiog puikiai. Du pakankamai jauni politikai, gidu tapęs vienas populiariausių mūsų Youtuberių, olimpinis vicečempionas, kultiniai krepšinio marškinėliai, skrydis oro balionu, pasivaikščiojimas ant televizijos bokšto, šaltibarščiai iš taurių, šiek tiek folkloro, magijos triukai, karių šarvai. Tiesiog super padirbėta, gal dar tik pritrūko kokio nors vieno punkto, kuris parodytų mūsų cutting edge technologijas – lazerius, dronus ar dar kažką.

Portalai rašo „žvaigždės viešnagė Lietuvoje kainavo nemažą sumą“. Patraukit praktikantus nuo kompiuterių. 30 000 eurų už kuriuos Vilnius nusipirko milijonus peržiūrų ir iš gauto laiko išsunkė maksimumą yra visiškas juokas. Ir rezultatas yra toks – jungtinė transliacija iš Baltijos šalių per dieną surinko 7.2 milijono peržiūrų.

Bet kokia nauda mums iš tų amerikiečių vaikų, ar jie čia puls pasakoti tėvams, kad važiuojam į Lietuvą. Gal šiandien ir nepuls, bet su įvaizdžiu ir žinomumu reikia dirbti ilgus metus, o dabar žinia paskleista plačiai, akcentai sudėlioti gerai, kainavo pigiai, what’s not to like, kaip sakė Joey iš Draugų. Ir tėvai pamatė dėl ko eina iš proto jų vaikai ir vakar per vakarienę pagal turėjo apie ką su jais pasikalbėti“, – feisbuke rašė žurnalistas Andrius Tapinas.

„– Ne nu čia py***c, b**t, atvažiuoja čeburaška kažkoks ministrai pasitinka, meras, kilimai nutiesti, šokiai, vaišės, su Alekna diskus mėto, kariuomenė išrykiuota, tu paaiškink man durnam: ko aš nesuprantu?

– Nu žvaigždė atvažiavo, tėvai, kas yra?

– Koks dar, b**t, žvaigždė, ant vaikų rėkia tas savo akis išsprogdinęs, kiaušus krapšto nuolat, koks žvaigždė?

– Nu iš apibūdinimo labai tave primena.

– Eik tu, pi**iau, b**t, su tėvu kaip kalbi, pi**u žuvį, kai atvažiuosi.

– Gerai, tėvai, turiu dirbt.

– O kada atvažiuosi? Ministras nepasitiks, bet šaltibarščių motina padarys manau.

– Prasuksiu savaitgalį, palaikom ryšį.

– B**t b**t, ministras pasitinka, aš xu**ju, Pauliau, aš xu**ju...“ – juokavo tinklaraštininkas Benas Lastauskas.