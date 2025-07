Ypatingą progą mininti Ž. Pinskuvienė savo vyrui skyrė itin jautrius žodžius: „Tikras stebuklas“

Ta proga Ž. Pinskuvienė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo kadru iš praeities.

Jame – Ž. Pinskuvienė ir J. Pinskus per savo vestuves.

Politikė taip pat pridėjo jautrius žodžius, kuriais dėkojo savo vyrui už buvimą šalia.

„Šiandien, liepos 18 d., jau 27-eri bendro gyvenimo santuokoje metai.

Tiek daug nueita drauge – per šviesias ir lietingas dienas, per juoką ir ašaras, per tylą ir ilgus pokalbius iki paryčių...

Šiandien džiaugiamės – užaugintais vaikais, širdyje įsitvirtinusiu namų jausmu, tyliu supratimu, kuris ateina su metais, ir meile, kuri niekur nedingo.

Sutikti savo žmogų – tai likimo dovana. Pažinti jį kasdien iš naujo – tikras stebuklas.

Ačiū už tai, kad šalia. Ačiū, kad vis dar kartu, ranka rankon, širdis prie širdies.

Su mūsų metinėmis, mano Jonuk!“, – įraše rašė Širvintų rajono savivaldybės merė.