Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
ŽmonėsVeidai ir vardai

Justinos Partikės namuose – netikėtas aliarmas: pasirodė saugos tarnyba

2025 m. rugpjūčio 7 d. 15:46
Lrytas.lt
Ketvirtadienio naktį nuomonės formuotoja, verslininkė Justina Partikė susidūrė su kurioziška situacija – namuose netikėtai įsijungė signalizacija, tapusi žadintuvu visai kaimynystei.
Daugiau nuotraukų (10)
Apie tai, kodėl staiga suveikė signalizacija, Justina papasakojo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasirodo, dėl to buvo kaltos išsekusios dūmų detektoriaus baterijos.
„Na, dabar rajone kelsiu aliarmą. Atsiprašau, kaimynai, bet tuoj kauks signalizacija, tuoj bus penkios ryto. Mano dūmų detektoriaus baterija nusėdo.
Einu ją keisti, kad man nepyptų. Netrukus žviegs visas namas, kol paskambins ekskomisarų biuras“, – kalbėjo ji.
Visgi Justina tikino nesulaukusi jokio skambučio ar įspėjimo, todėl kurį laiką buvo pasimetusi, nes įprastai visada gauna įspėjimą.
„Galėčiau tiesiog eiti miegoti, bet niekas man neskambino. Jaučiu, kad tuoj pasirodys ekipažas – kartais būna, kad automatiškai jį išsiunčia, tada išsijungia. Bet dabar niekas neatvyksta...“ – aiškino ji.
Tačiau po maždaug valandos jos kieme pasirodė saugos tarnybos automobilis ir situacija buvo išspręsta.
Justina Partikėsaugos tarnybasignalizacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.