Justinos Partikės namuose – netikėtas aliarmas: pasirodė saugos tarnyba

Apie tai, kodėl staiga suveikė signalizacija, Justina papasakojo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasirodo, dėl to buvo kaltos išsekusios dūmų detektoriaus baterijos.
„Na, dabar rajone kelsiu aliarmą. Atsiprašau, kaimynai, bet tuoj kauks signalizacija, tuoj bus penkios ryto. Mano dūmų detektoriaus baterija nusėdo.
Einu ją keisti, kad man nepyptų. Netrukus žviegs visas namas, kol paskambins ekskomisarų biuras“, – kalbėjo ji.
Visgi Justina tikino nesulaukusi jokio skambučio ar įspėjimo, todėl kurį laiką buvo pasimetusi, nes įprastai visada gauna įspėjimą.
„Galėčiau tiesiog eiti miegoti, bet niekas man neskambino. Jaučiu, kad tuoj pasirodys ekipažas – kartais būna, kad automatiškai jį išsiunčia, tada išsijungia. Bet dabar niekas neatvyksta...“ – aiškino ji.
Tačiau po maždaug valandos jos kieme pasirodė saugos tarnybos automobilis ir situacija buvo išspręsta.