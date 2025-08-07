Nemalonius simptomus jautusi Neda Malūnavičiūtė ryžosi operacijai: „Kankinausi pora metų“

Apie tai, ką jai teko patirti, žinoma moteris papasakojo portalui Lrytas.
Pasirodo, N. Malūnavičiūtė kentėjo dėl siaubingo rankų tirpimo, kuris kamavo net ir naktimis.
„Turėjau problemų su rankom, man jos labai tirpdavo. Kiekvieną naktį tirpdavo, kartais dieną, kai viena ranka laikai kažką, ji nutirpsta.
Bandžiau visokius būdus, bet galiausiai kreipiausi pas šeimos gydytoją ir mane nukreipė pas neurologą, jis man nelabai ką pasakė, tik liepė pasidaryti tyrimą.
Tyrimas parodė, kad abiejų rankų riešų nervai užspausti. Vaikščiojau po reabilitacijas, bet niekas nepadėjo, tai tas kelias buvo ilgas“, – kalbėjo dainininkė.
Ji tikino, kad galiausiai ryžosi savo problemą patikėti gydytojui, geram draugui Dariui Jauniškiui.
„Darius Jauniškis yra mano geras bičiulis, aš jį labai gerai pažįstu, netgi dainavau jo vestuvėse.
Kankinausi pora metų, iš pradžių buvo nežymiai, paskui pradėjo stiprėti. Ir Darius man pasakė, kad reikia daryti operaciją. Pasirodo, yra labai daug žmonių, kurie turi šitą problemą – aš ne vienintelė.
Operacija truko labai trumpai – 10 minučių. Man užtirpdė vaistais ranką, tai aš truputėlį jaučiau, vienu momentu net užklykiau operacinėje, nes buvo nemalonu.
Naktį buvo sunku miegoti, ta ranka tvinksėjo, bet kitą dieną jau ta ranka buvo atlaisvėjusi“, – aiškino Neda.
Moteris tikino, kad operacija buvo sėkminga, o dabar laukia iššūkių pilnas gyjimo laikotarpis.
„Dabar turiu būti ramybės būsenoje ir negaliu naudoti dešinės rankos, o esu dešiniarankė. Tai iššūkių pilna, išplauti indų neįmanoma, dantų išsivalyti neįmanoma – labai sudėtinga.
Blogiausia, kad aš esu įkalinta namuose, negaliu vairuoti, tai dabar esu ramybės būsenoje. Priverstinės atostogos. Bet po kelių savaičių jau turėtų išimti siūlus ir žiūrėsim, kaip ta ranka“, – šyptelėjo N. Malūnavičiūtė.
Apie operaciją N. Malūnavičiūtė pirmiausiai pranešė savo „Facebook“ paskyroje, kur paviešino nuotrauką ką tik po operacijos.
„Ačiū Dariui Jauniškiui, operacija pavyko, atlaisvino dešinės rankos riešo nervą, ilgai kankinausi su tirpstančiom rankom...
Fleita kol kas gulės stalčiuje... Dabar svarbiausia gyjimas ir mokymasis gyventi su viena ranka ir dar kaire...“, – rašė Neda.