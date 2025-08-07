Po Ievos Voveris pranešimo apie sūnaus užpuolimą – netikėtas posūkis: policija pateikė kitokią versiją

Praėjus daugiau nei savaitei Ieva savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujausiomis žiniomis iš policijos – jie pranešė, kad šį įvykį traktuoja kaip nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
Gavusi tokį atsakymą I. Voveris nesidžiaugė ir socialiniuose tinkluose išliejo savo nusivylimą.
„Iš policijos gavau laišką, kad šis įvykis traktuojamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas.
Man šokas, žinokite, nes tai buvo fizinio skausmo vaikui sukėlimas, tai buvo psichologinis smurtas, mano vaikas buvo koliojamas, jam buvo suduoti du smūgiai. Ir tai pavadinama nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu.
Na, žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Kad ir kiek prašiau, man medžiaga nebuvo suteikta, nebuvo parodyta“, – pasakojo I. Voveris.
Visgi Lietuvos policija savo oficialioje „Facebook“ paskyroje nusprendė paviešinti filmuotą vaizdo medžiagą iš gatvės, kurioje įvyko per perėją ėjusių Ievos vaikų ir nepažįstamos moters susidūrimas.
Pasak jų, viskas buvo visai kitaip, nei socialiniuose tinkluose pasakoja I. Voveris. Teigiama, kad smurtinio elgesio nebuvo.
„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.
Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip.
Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Joks smurtinis elgesys nėra užfiksuotas.
Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.
Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“, – rašoma Lietuvos policijos pranešime.
Primename, kad daugiau nei prieš savaitę I. Voveris prabilo apie tai, kad jos sūnus buvo užpultas Kauno centre.
Žinoma moteris pasakojo, kad jos devynmetį sūnų užpuolė nepažįstama moteris – ji neva trenkė berniukui į veidą ir išvadino necenzūriniais žodžiais.
Ieva neslėpė nusivylimo, kad prisišaukti pagalbos pavyko tik iš kelinto karto – policija nesureagavo taip greitai, kaip ji tikėjosi.
Labiausiai ją nustebino tai, kad pranešus apie šį išpuolį policijai, pareigūnai neva vengė suteikti pagalbą ir bandė išsisukinėti, atsižvelgdami į tai, kad Ievos šeima po kelių dienų išskrenda atgal į namus, esančius Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Plačiau apie šią situaciją I. Voveris pakomentavo portalui Lrytas.
„Nuvažiavus pas policijos pareigūnus, jie pasakė važiuoti į kitą komisariatą ir kad ten bus atsuktos kameros ir viskas pasižiūrėta.
Tie kiti pareigūnai sakė: „Kaip jūs įsivaizduojate, ką mes darysime? Jūs gyvenate užsienyje, tai kaip vyks visa apklausa, jei išskrendat penktadienį? Kaip vaikus apklaus?“ Sakau: „Aš nežinau, nes nedirbu jūsų darbo“.
Buvo viskas pateikiama taip, kad gal geriau nieko nedarom, nes nieko čia nepadarysim. Bet pamatė mano nusiminusį veidą, nes, na, kaip vidury dienos įmanomi tokie dalykai? Tada moteris iš policijos nuėjo pasitarti ir grįžusi pasakė, kad užves bylą“, – pasakojo Ieva.
Ieva VoveriskaltinimaiPolicija
