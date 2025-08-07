Tyrimas dėl Ievos Voveris sūnaus užpuolimo pasisuko netikėta linkme: „Man šokas“

Praėjus daugiau nei savaitei Ieva savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujausiomis žiniomis, kurios jos – visai nedžiugina.
„Iš policijos gavau laišką, kad šis įvykis traktuojamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas.
Man šokas, žinokite, nes tai buvo fizinio skausmo vaikui sukėlimas, tai buvo psichologinis smurtas, mano vaikas buvo koliojamas, jam buvo suduoti du smūgiai. Ir tai pavadinama nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu.
Na, žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Kad ir kiek prašiau, man medžiaga nebuvo suteikta, nebuvo parodyta“, – pasakojo I. Voveris.
Primename, kad daugiau nei prieš savaitę I. Voveris prabilo apie tai, kad jos sūnus buvo užpultas Kauno centre.
Žinoma moteris pasakojo, kad jos devynmetį sūnų užpuolė nepažįstama moteris – ji neva trenkė berniukui į veidą ir išvadino necenzūriniais žodžiais.
Ieva neslėpė nusivylimo, kad prisišaukti pagalbos pavyko tik iš kelinto karto – policija nesureagavo taip greitai, kaip ji tikėjosi.
Labiausiai ją nustebino tai, kad pranešus apie šį išpuolį policijai, pareigūnai neva vengė suteikti pagalbą ir bandė išsisukinėti, atsižvelgdami į tai, kad Ievos šeima po kelių dienų išskrenda atgal į namus, esančius Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Plačiau apie šią situaciją I. Voveris pakomentavo portalui Lrytas.
„Nuvažiavus pas policijos pareigūnus, jie pasakė važiuoti į kitą komisariatą ir kad ten bus atsuktos kameros ir viskas pasižiūrėta.
Tie kiti pareigūnai sakė: „Kaip jūs įsivaizduojate, ką mes darysime? Jūs gyvenate užsienyje, tai kaip vyks visa apklausa, jei išskrendat penktadienį? Kaip vaikus apklaus?“ Sakau: „Aš nežinau, nes nedirbu jūsų darbo“.
Buvo viskas pateikiama taip, kad gal geriau nieko nedarom, nes nieko čia nepadarysim. Bet pamatė mano nusiminusį veidą, nes, na, kaip vidury dienos įmanomi tokie dalykai? Tada moteris iš policijos nuėjo pasitarti ir grįžusi pasakė, kad užves bylą“, – pasakojo Ieva.
Be to, I. Voveris pridūrė, kad jos dukra Angelina neva matė, kaip šalia įvykio vietos buvo policijos automobilis ir jame sėdėję pareigūnai atsisukę žiūrėjo į užpuolusią moterį, bet nieko nedarė.
Nors Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas portalui Lrytas patvirtino, kad pradėtas tyrimas, į klausimą, ar jie žino apie būtent šią situaciją, atsakyta nebuvo.