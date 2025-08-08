Apie apkalbas prabilęs Edvardas Žičkus: „Tarsi grindys slystų iš po kojų“

Žurnalistas Edvardas Žičkus socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo itin asmeniškomis įžvalgomis apie tai, kaip apkalbos veikia žmones ir kodėl, jo nuomone, svarbu rinktis drąsą kalbėti tiesiai į akis. Itin atviru įrašu žinomas vyras sutiko pasidalyti su Lrytas skaitytojais.
„APKALBOS. Jos gimsta ten, kur trūksta drąsos kalbėti atvirai!
Apkalbos lydi mus visur — ir draugų ratelyje, ir šeimoje, ir, žinoma, darbinėje aplinkoje. Kartais jos atrodo nekaltos, kaip lengva pasidalinima nuomone ar „informacija“. Kartais jos maskuojamos kaip rūpestis: „Sakau tik tau...“, „Nes noriu, kad žinotum...“. Bet dažniausiai apkalbos yra triukšmas, kuris tyliai griauna. Greičiausiai kiekvienas esame jų dalimi — vienaip ar kitaip.
Bet visi puikiai žinome, ką reiškia būti kitoje barikadų pusėje. Kai netikėtai sužinai, kad kažkur už akių tave dalijo, vertino, komentavo. Ne tavo darbą, ne idėjas — tave. Tave.
Tokiu momentu žmogų užplūsta keistas jausmas — tarsi grindys slystų iš po kojų. Ypač jei tai nutinka artimoje aplinkoje ar komandoje, kurioje manei, kad gali būti savimi. Sudūžta iliuzijos, lūžta pasitikėjimas? O su juo — ir tikėjimas tuo keliu, kurį pasirinkai? O gal dėl to tik tampame stipresni? Apkalbos — kaip dviašmenis kardas.
Kartais jos gali tapti veidrodžiu. Jos išryškina silpnąsias vietas, priverčia augti, pergalvoti, keisti kryptį. Jei tik mokame išgirsti brandžiai — ne per emocijas, o per suvokimą. Tačiau, deja, dažniausiai jos palieka randus, nes sėja abejones: Ar aš tikrai esu tinkamoje vietoje? Ar mano pasirinkimai turi vertę?
Kiek verta atsiverti, jei paskui tavo žodžiai virsta preke kitiems? Stipri komanda, artima aplinka, tikra bendruomenė matuojama ne tuo, kiek ten girdėti kalbų. O tuo, kiek jose telpa atvirumo — į akis, o ne už nugaros. Pasaulis būtų daug saugesnis, jei žmonės vietoj apkalbų rinktųsi drąsą — kalbėti su, o ne apie.
Nes kai griūva pasitikėjimas, griūva ne tik santykiai — griūva žmogaus vidinė ramybė, savivertė, tikėjimas tuo, ką jis kuria. Tad jei jau kalbi — tegu tai būna tiesiai. Jei kažką girdėjai — neplatink, o padėk tam, apie kurį kalbama.
Jei jau esi to taikinys — žinok: ne viskas, ką sako kiti, apibrėžia tave. Geriausiai tave apibrėžia tai, ką darai toliau — ar sustosi, ar eisi pirmyn“, – mintimis dalijosi žinomas vyras.