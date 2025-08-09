Į premjeres kandidatuojanti Inga Ruginienė atsidūrė internautų taikinyje: plinta šmaikštūs juokeliai

Ne vienu juokeliu (angl. meme) apie I. Ruginienę dalijosi lietuvių pamėgtas memų kūrėjas „Aletumeme“, kuris savo „Instagram“ paskyroje šmaikščiai aptarė jau ne vieną politiką.
Šį kartą kūrėjas su humoru pateikė akimirką, kuomet už spaudos konferencijoje kalbančio Mindaugo Sinkevičiaus nugaros I. Ruginienė pozavo nuotraukoms.
Prie pasidalinto vaizdo įrašo jis juokavo, kad politikės plaukai tą dieną atrodė gerai, todėl jai reikėjo įsiamžinti.
Kituose įrašuose kūrėjas juokingai aprašė ir kitas sitaucijas, pavyzdžiui, politikės susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.
Šie įrašai prajuokino ne vieną internautą – jie aktyviai dalijosi memais ir negailėjo patiktukų.