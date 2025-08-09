Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsVeidai ir vardai

Ištekėjo praeityje garsi prodiuserė, juvelyrė J. Gusarovienė: „Taip“ ištarė po 19 metų drauge

2025 m. rugpjūčio 9 d. 14:46
Lrytas.lt
Rugpjūčio 9-osios popietę savo gyvenimo istorijoje naują skyrių atvertė praeityje garsi TV laidų prodiuserė, juvelyrė Jurga Gusarovienė.
Po 19 metų bendro gyvenimo ji ištekėjo už mylimojo Marko Šliamovičiaus.
Džiugia žinia J. Gusarovienė pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, o įrašu sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
Ceremonija artimiausių žmonių apsuptyje vyko Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje.
„Šį rytą po 19 metų bendro gyvenimo savo vyrui Markui Šliamovičiui pasakiau „Taip“!
Du mūsų sūnūs, mano trys sūnūs, šuo, katės, artimi draugai, bičiulai, tėvai, daug kelionių, nuotykių, iššūkių, barnių ir susitaikymų, draugystė, partnerystė – visa tai telpa į tuos 19 metų. Ačiū, Markai“, – jautriai šalia akimirkų iš ceremonijos rašė ji.
Jurga GusarovienėVestuvės

