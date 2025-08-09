Žinios, kurios šviečia.
K. Krysko įrašas iš atostogų paliko be žado tūkstančius: jį paviešino ne šiaip

2025 m. rugpjūčio 9 d. 15:44
Lrytas.lt
Lietuvos muzikos scenoje ryškiai spindinti grupė „Šeškės“ rugpjūčio 28-ąją Vilniaus „Vasaros terasoje“ surengs dar vieną įsimintiną koncertą.
Apie jį socialiniuose tinkluose priminė ir originaliu kvietimu iš atostogų Kretos saloje pasidalijo Karina Krysko.
Atlikėja „Instagram“ paskyroje paviešino trumpą vaizdo įrašą, kuriame, plaukdama kateriu ir vilkėdama maudymosi kostiumėlį, su šypsena pakvietė susitikti „Šeškių“ koncerte.
„Pažymėkite datą – 25.08.28! Susitiksime, šoksime, dainuosime kartu gerai pažįstamas senas ir naujas mūsų dainas, o su trenksmu užversime nuostabios vasaros puslapį!
Bilietai tirpsta, todėl paskubėkite! Myliu jus ir labai laukiu mūsų susitikimo. Beje, laukia staigmena – pristatysime visiškai naują kūrinį!“ – šalia vaizdo įrašo rašė K. Krysko.
Kvietimas sulaukė didžiulio dėmesio – vaizdo įrašą peržiūrėjo daugiau nei 50 tūkst. žmonių, kurie negailėjo patiktukų.
