Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Parasparnio licenciją išsilaikęs K. Akulavičius – apie pirmą skrydį ir žmonos reakciją: „Buvo baimės“

2025 m. rugpjūčio 9 d. 14:29
Lrytas Premium nariams
„Grupės 2“ narys, atlikėjas Karolis Akulavičius išpildė seną savo svajonę – išlaikė parasparnio pilotavimo kursus ir tapo licencijuotu parasparnio pilotu.
Daugiau nuotraukų (15)
Karolis Akulavičiusparasparnislicencija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.