S. Phamas ir M. Požėlaitė laukiasi kūdikio: paviešino romantišką įrašą, sureagavo ir žinomi veidai

Džiugią žinią, kuria sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais, pora socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pranešė itin jautriai.
Simonas ir Marija pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti kaip paplūdimyje juodu romantiškai apsikabinę žvelgia į saulėlydį.
Įamžintose akimirkose matyti ne tik jųdviejų romantiškas laikas drauge, bet ir suapvalėjęs Marijos pilvukas.
„Laukiame mūsų mažylio“, – šalia jaukaus vaizdo įrašo rašė pora.
Šis įrašas kaip mat sulaukė begalės poros gerbėjų ir bičiulių dėmesio.
Pasidžiaugti poros laime progos nepraleido ir žinomi žmonės.
„Uuu, sveikinimai“, – įrašą komentavo garsus fotografas Lukas Gricius.
