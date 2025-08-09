Vido Bareikio karjeroje – permainos: ves TV laidą

Apie tai laidos kūrėjai paskelbė socialiniuose tinkluose.
„Gyvenimas versle“ pradeda naują etapą! Prie laidos vairo stoja charizmatiškasis Vidas Bareikis.
Naujuosius „Gyvenimas versle“ epizodus su Vidu Bareikiu žiūrėkite nuo rugsėjo 13 d. per „Lietuvos ryto“ televiziją“, – šalia vaizdo įrašo, kuriame V. Bareikis prabyla apie naują etapą, teigė kūrėjai.
Dainininkas pakeitė iki šiol šią laidą vedusią Militą Daikerytę.
Apie tai, kad ji nebebus vedėja, žinoma moteris socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pranešė dar birželį.
„PABAIGA. Ir šįkart labai graži. Mano gyvenimas be galo dinamiškas. Taip kaupiu gausybę patirčių, mokausi naujų dalykų.
O svarbiausia, su džiaugsmu ir smalsumu priimu iššūkius bei naujoves – ir su dėkingumu bei lengvumu perleidžiu vietą kitiems. Atėjo pabaiga mano, kaip „Gyvenimas versle“ vedėjos, kelionei!
Iš širdies dėkoju už šią neįkainojamą patirtį prodiuserei Gintarei Kreipavičiūtei! Ačiū, kad patikėjai ir suteikei galimybę dar labiau pažinti save – sužinoti, kad manyje slypi ir vedėjos vaidmuo. Ir žinoma, ačiū visai komandai, su kuria dirbome – ypač režisierei Danutei Nicolas už pamokas ir palaikymą. Myliu myliu!
O aš atsisveikinu su pačia laukiamiausia rubrika – NEPAVYKĘ KADRAI. Saldaus juoko“, – teigė Milita.