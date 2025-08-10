Žinios, kurios šviečia.
Žmonės

Akimirkas iš bičiulių vestuvių paviešinusi J. Partikė sulaukė begalės reakcijų: į akis krito viena detalė

2025 m. rugpjūčio 10 d. 16:19
Lrytas.lt
Šeštadienį Justina Partikė dalyvavo ypatingoje šventėje – bičiulių vestuvėse. Į jas žinoma moteris atvyko ne viena. Jai kompaniją palaikė mylimasis Vygandas.
Pora atrodė nepriekaištingai. Justina vilkėjo rožinę suknelę, o Vygandas pasirinko tamsias kelnes ir šviesius marškinius.
„Švenčiam meilę“, – šalia jųdviejų nuotraukos „Instagram“ paskyroje rašė J. Partikė.
Romantiška akimirka socialiniame tinkle sulaukė tūkstančių reakcijų ir komplimentų, skirtų puikiai atrodančiai porai.
Tačiau akylesni gerbėjai pastebėjo ir vieną detalę – ant Justinos rankos vis dar matyti langetė.
Šiuo „papuošalu“ ji „pasipuošė“ dar liepą, kai vykdama motociklu susižeidė ranką. Tuomet po kurio laiko nepraėjus skausmui paaiškėjo, kad ji lūžo.
Justina PartikėTrauma92 vasaros dienos

