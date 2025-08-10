Akimirkas iš bičiulių vestuvių paviešinusi J. Partikė sulaukė begalės reakcijų: į akis krito viena detalė

Pora atrodė nepriekaištingai. Justina vilkėjo rožinę suknelę, o Vygandas pasirinko tamsias kelnes ir šviesius marškinius.
„Švenčiam meilę“, – šalia jųdviejų nuotraukos „Instagram“ paskyroje rašė J. Partikė.
Romantiška akimirka socialiniame tinkle sulaukė tūkstančių reakcijų ir komplimentų, skirtų puikiai atrodančiai porai.
Tačiau akylesni gerbėjai pastebėjo ir vieną detalę – ant Justinos rankos vis dar matyti langetė.
Šiuo „papuošalu“ ji „pasipuošė“ dar liepą, kai vykdama motociklu susižeidė ranką. Tuomet po kurio laiko nepraėjus skausmui paaiškėjo, kad ji lūžo.