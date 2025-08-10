Naujo namo statyboms Kauno pašonėje ryžusis Goda Alijeva: „Tai – didelis iššūkis“

Socialinio tinklo „Instagram“ statybų užkulisiais pastaruoju metu aktyviai besidalijanti žinoma moteris pripažįsta – visas šis procesas kupinas tiek džiaugsmo, tiek rūpesčių.
Vienu metu tiek fasado ir namo aplinkos, tiek vidaus įrengimo darbais besirūpinanti dainininkė tikisi, kad į naują būstą su vaikais ir mylimuoju pavyks įsikelti iki lapkričio 1-osios, nors iki šiol darbų pabaiga matyti tarsi per miglą.
„Esame finišo tiesiojoje.. Tik dilema niekur nedingo – ar spėsim įsikelti iki lapkričio 1 dienos. Neslėpsiu, šis mano projektas pareikalavo daug jėgų ir nervų, o, bet, tačiau...
Sau sakau – gana ir pasikliauju visata. Viskas bus kaip turi būti, geriausiu man būdu. Tai kaip galvojat spėsim ar ne?“, – šeštadienio rytą „Instagram“ paskyroje sekėjų teiravosi G. Alijeva.
Žinoma moteris pripažįsta – šią vasarą darbų tiek daug, kad namo įrengimo rūpesčiams laiko lieka vis mažiau.
„Visą laisvą laiką šiuo metu „suvalgo“ namo statybos ir kuravimas įvairiausių darbų. Kadangi viską reikia daryti nuo nulio tai – didelis iššūkis.
Labai džiaugiuosi, kad man padeda dizainerė Rūta Lodienė, kuri atsako į įvairiausius klausimus ir mano minčių chaosą sudėlioja į vietas“, – Lrytas šyptelėjo ji.
Begalė koncertų ir staigmenų gerbėjams rengimas – štai kas pastaraisiais mėnesiais atima daugiausiai G. Alijevos laiko.
„Greta namo reikalų mūsų koncertinė veikla su grupe „Šeškės“ – labai aktyvi.
Dabar sudėtingiausias metas, nes kitą savaitę filmuojame vaizdo klipą naujai mūsų dainai ir pradėsime ruoštis mūsų viešam koncertui, kuris rugpjūčio 28 dieną su gyvo garso grupe vyks Vilnije, Vasaros terasoje. Labai kviečiu visus ateiti, nes bilietai – sparčiai tirpsta.
Žinoma, namo reikalai netrukus bus kiek antroje eilėje, bet juk mes moterys gebame suderinti viską“, – pozityviai pokalbį baigė ji.
