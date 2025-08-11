Žinios, kurios šviečia.
Agnė Širinskienė leidosi į lietuvių pamėgtą kraštą: darbo kostiumėlį iškeitė į vasarišką derinį

2025 m. rugpjūčio 11 d. 21:14
Lrytas.lt
Politikė Agnė Širinskienė (49 m.) pasidalijo kvapą gniaužiančia akimirka iš atostogų, kurias praleido lietuvių itin pamėgtame krašte.
Ji socialiniuose tinkluose atskleidė, kad leidosi į atostogas Zakopanėje.
Politikė pasidalijo ir internautus nustebinusia nuotrauka, kurioje ji pozavo vienoje iš turistų traukos vietų, esančioje Poronino miestelyje.
A. Širinskienė patikslino, kad ji apsilankė dar šiais metais atidarytame „Sky Walk Heart of Poronin“ apžvalgos bokšte, kuris stebina savo konstrukcijomis.
Šis apžvalgos bokštas yra sujungtas su adrenalino parku, todėl džiugina net smalsiausius lankytojus.
„Atostogos ant pasaulio krašto“, – nuotrauką komentavo A. Širinskienė.
Moteris atostogoms pasirinko itin vasarišką įvaizdį – ji vilkėjo baltas kelnes ir gėlių rašto palaidinę.
Internautai stebėjosi politikės drąsa užlipti taip aukštai, ypač kai po kojomis – stiklinė platforma.
„Nežinau, ar išdrįsčiau“, – rašė vienas internautas.
Kitam internautui paklausus, ar jai nebuvo baisu užlipti ir ar ji neturi aukščio baimės, A. Širinskienė atsakė: „Turiu. Nuėjau tik iš antro bandymo.“
