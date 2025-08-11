Inga Stumbrienė Prancūzijoje mėgaujasi prabanga: paviešino žadą atimančius kadrus

Šį kartą ji pasidalijo žadą atimančiais kadrais iš poilsio Prancūzijos Rivjeroje.
Įspūdingomis nuotraukomis ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Paviešintose akimirkose – žadą atimantys vaizdai šalia jūros ir kalnų bei prabangus viešbutis „La Villa Mauresque“, kuriame ji apsistojo.
Inga nuotraukose pozavo su dailia šviesiai rožinės spalvos suknele, prie kurios priderino „Dior“ skrybėlaitę ir rankinę.
Prie įrašo ji pridėjo ir šmaikštų komentarą: „Princesės atostogos“. Taip ji leido suprasti, kad šios atostogos padėjo kaip reikiant atsipūsti ir pasijausti kaip pasakoje.