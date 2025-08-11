Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Inga Stumbrienė Prancūzijoje mėgaujasi prabanga: paviešino žadą atimančius kadrus

2025 m. rugpjūčio 11 d. 18:49
Lrytas.lt
Verslininkė Inga Stumbrienė (41 m.) savo sekėjus jau ne pirmą kartą lepina įspūdingais kadrais iš įvairiausių pasaulio kampelių, kuriuose ji leidžia savo atostogas.
Daugiau nuotraukų (13)
Šį kartą ji pasidalijo žadą atimančiais kadrais iš poilsio Prancūzijos Rivjeroje.
Įspūdingomis nuotraukomis ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Paviešintose akimirkose – žadą atimantys vaizdai šalia jūros ir kalnų bei prabangus viešbutis „La Villa Mauresque“, kuriame ji apsistojo.
Inga nuotraukose pozavo su dailia šviesiai rožinės spalvos suknele, prie kurios priderino „Dior“ skrybėlaitę ir rankinę.
Prie įrašo ji pridėjo ir šmaikštų komentarą: „Princesės atostogos“. Taip ji leido suprasti, kad šios atostogos padėjo kaip reikiant atsipūsti ir pasijausti kaip pasakoje.
Inga StumbrienėAtostogosPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.