Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsVeidai ir vardai

Prabilo „Giminės baliuje“ nepasirodęs „Patrulis“ A. Radzevičius: pasakė, kodėl

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:09
Šeštadienį Stakliškes sudrebinusiame festivalyje „Giminės balius“ netrūko nei originaliai pasipuošusių dalyvių, nei nostalgiją keliančių hitų.
Daugiau nuotraukų (19)
Scenoje pasirodė „B’Avarija“, Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, Mia bei daugelis kitų atlikėjų. Publiką linksmino ir grupė „Patruliai“, tačiau šįkart – ne pilnu sąstatu.
Kartu su šokėjomis visiems puikiai žinomas grupės dainas atliko tik Juozas Butnorius.
Jo scenos partnerio Algirdo Radzevičiaus gerbėjai šįkart liko neišvydę.
„Asmeniniai rūpesčiai ir tiek. Nieko rimto“, – portalui Lrytas trumpai paaiškino A. Radzevičius, pridūręs, kad tai buvo vienkartinis atvejis.
Juozas Butnorius džiaugėsi šiltu publikos priėmimu, o A. Radzevičius jau kitą dieną grįžo į darbus.
„Sekmadienį filmavome vaizdo klipą“, – pridūrė jis.
Algirdas RadzevičiuspatruliaiJuozas Butnorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.