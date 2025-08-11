Prabilo „Giminės baliuje“ nepasirodęs „Patrulis“ A. Radzevičius: pasakė, kodėl

Scenoje pasirodė „B’Avarija“, Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, Mia bei daugelis kitų atlikėjų. Publiką linksmino ir grupė „Patruliai“, tačiau šįkart – ne pilnu sąstatu.
Kartu su šokėjomis visiems puikiai žinomas grupės dainas atliko tik Juozas Butnorius.
Jo scenos partnerio Algirdo Radzevičiaus gerbėjai šįkart liko neišvydę.
„Asmeniniai rūpesčiai ir tiek. Nieko rimto“, – portalui Lrytas trumpai paaiškino A. Radzevičius, pridūręs, kad tai buvo vienkartinis atvejis.
Juozas Butnorius džiaugėsi šiltu publikos priėmimu, o A. Radzevičius jau kitą dieną grįžo į darbus.
„Sekmadienį filmavome vaizdo klipą“, – pridūrė jis.
Algirdas RadzevičiuspatruliaiJuozas Butnorius
