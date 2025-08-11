Vytenis Partikas išgyvena netektį: „Skaudi nelaimė mūsų šeimoje“

Širdį veriančia žinia ir jautriu įrašu, skirtu velioniui, Vytenis pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Skaudi nelaimė mūsų šeimoje, netekome brangaus žmogaus.. Mirė mamos brolis, mano dėdė, krikšto tėtis Rimvydas Adomaitis, labai gaila, bet stipri ligi atėmė jį iš mūsų.
Apie atsisveikinimą ir išlydėjimą į amžinąjį poilsį informuosiu šiek tiek vėliau kaip turėsiu informacijos.
Šis žmogus buvo visų gerbiamas ir mylimas, tad šis postas skirtas tiems , kas jį pažinojo...
Brangus krikšto tėti, dėde…
Sunku rasti žodžių, kai širdis pilna ilgesio. Tu buvai ne tik mano krikšto tėtis – žmogus, kuris lydėjo mane per pirmuosius gyvenimo sakramentus, bet ir mamos brolis, mūsų šeimos dalis, visada šalia, visada su šypsena.
Tavo gerumas, nuoširdumas ir išmintis paliko gilų pėdsaką mūsų visų gyvenimuose. Niekada nepamiršiu tavo juoko, tavo patarimų, tavo šilto žvilgsnio. Tu buvai tylus, bet tvirtas ramstis – toks žmogus, kuriuo visada galėjai pasitikėti.
Nors Tavęs jau nebėra šalia, tikiu, kad Tavo siela rado ramybę. Tavo meilė ir rūpestis liko mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje, brangusis. Mes Tavęs labai pasiilgsime“, – jautriai rašė jis.