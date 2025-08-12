Žinios, kurios šviečia.
Internautus nustebino Gabrieliaus Landsbergio pokyčiai: svarsto, kas tai lėmė

2025 m. rugpjūčio 12 d. 19:06
Lrytas.lt
Buvusio užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio interviu sulaukė išskirtinio dėmesio.
Šį kartą visuomenę sudomino ne tik jo pasisakymai apie politines aktualijas, bet ir akivaizdūs išvaizdos pokyčiai.
Kalbėdamasis su žurnalistu Ciaranu Jenkinsu nuotoliniu būdu, G. Landsbergis pasirodė ne įprastoje oficialioje aplinkoje, o jaukiame, nedideliame kambaryje.
Vis dėlto pirmiausia akys krypo ne į aplinką, o į patį politiką.
Gabrielius atrodė gerokai pasikeitęs – ilgesnė barzda ir plaukai traukė sulaukė internautų pastebėjimų socialiniuose tinkluose.
Žmonės svarstė ar taip politiką paveikė atostogos, ar įvykusios permainos.
Gabrielius Landsbergispokyčiaiišvaizda

