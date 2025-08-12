Plinta į avariją pakliuvusio žinomo Lietuvos didžėjaus pagalbos šauksmas: kreipėsi į žmones

Incidentas įvyko rugpjūčio 1-ąją. Jo vairuojamą mikroautobusą kliudė pravažiuojantis sunkvežimis. Vaizdo įraše, kuriuo žinomas vyras pasidalijo „Facebook“ paskyroje, užfiksuota, kaip transporto priemonė sumaitojama kartu su visa viduje buvusia įranga.
Ji kainuoja tūkstančius, tad didžėjus, norėdamas bent kiek palengvinti ant pečių užgulusią naštą, kreipėsi į žmones prašydamas pagalbos.
„Rugpjūčio 1 d. patekau į avariją. Laimei, žmonės nenukentėjo. Bet mano darbo įrankis – didžioji dalis scenos, garso ir šviesos įrangos – virto šipuliais. Ar apmaudu? Velniškai.
10 metų dėtas euras prie euro, daug ko atsisakant, daug ką aukojant. Ir per akimirką viskas dingo.
Bet verkti nelabai turiu teisės – namie laukia šeima, keturi mano mažamečiai vaikai. Su jų, žmonos, artimųjų pagalba tikrai ir atsistosiu ant kojų, o su jumis būtų greičiau ir lengviau.
Tad įkvepiu oro ir sakau – jei kas gali padėti, padėkit. Kas būtų pagalba:
Darbai – DJ, garsas, šviesa. Gal kam reikia papildomų rankų?
Garso ir šviesos įranga – gal pas kažką dulka nenaudojama ir galėtumėt atiduoti ar paskolinti?
Vienas kitas euras – nebūsiu išdidus ir su dėkingumu priimsiu“, – įrašo gale savo banko sąskaitą pateikdamas rašė žinomas didžėjus.