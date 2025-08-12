Po į skandalą Šventojoje įsipainiojusios M. Katunskytės replikų – A. Naginės reakcija: „Ji nesupranta“

Kaip buvo skelbiama „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu M. Katunskytė, dainuodama nepataikė į ritmą, jos balsas trūkinėjo ir tai žiūrovus privertė gūžčioti pečiais.
Pramogų centro atstovai tikino, kad nejaukų vakarą išgelbėjo M. Katunskytės scenos partneris A. Naginė, kuris išliko profesionalus ir publiką džiugino savo atliekamais kūriniais.
Antradienio popietę, šiai istorijai iškilus į viešumą, M. Katunskytė pripažino, kad situacija jai – itin nemaloni, o apie visa tai kalbantys žmonės, anot jos, esą siekia išgarsėti. Apie tai ji paatviravo portalui Žmonės.lt.
„Baisu, kad mano kolega bando šitaip sau pasidaryti karjerą. Jis nujautė, kad planuoju su juo atsisakyti koncertuoti. Nuo rudens baigiasi visi mūsų koncertai, pradėsiu viską daryti viena.
Kas liečia atsiskaitymus ir finansus, su juo turiu daug, daug problemų. Jis pasidarė taip, kad išeitų iškelta galva, o aš – likčiau pažeminta“, – Žmonės.lt apmaudo neslėpė ji.
Po šių M. Katunskytės žodžių naujienų portalas Lrytas susisiekė su A. Nagine ir paprašė jo pakomentuoti scenos partnerės mestus kaltinimus. Tai išgirdęs dainininkas išliko ramus.
„Tai yra jos pasiteisinimai. Visą situaciją detaliai aprašė pramogų centro „Eldija“ savininkai. Tikiu, jog gali atsirasti ir klientų, kurie tą vakarą buvo ir turi filmuotos medžiagos“, – Lrytas teigė jis.
Dainininkas pridūrė, kad M. Katunskytei linki viso ko geriausia, o apie jos žiniasklaidai minimus nesutarimus teigė nieko nežinantis.
„Gyvenime ir karjeroje jai linkiu tik geriausio. Kaip jau esu minėjęs, ji yra tikrai šiltas ir mielas žmogus. O apie nesutarimus negaliu komentuoti, nes į kiekvieną koncertą ji būdavo nuvežta ir parvežta namo, pasirūpinta jos savijauta. Mano akimis, nesutarimų nebuvo. Jei ji mano kitaip, tebūnie“, – kalbėjo jis.
Paklaustas, ką M. Katunskytė turėjo omenyje žiniasklaidai pasakodama apie finansinius dueto nesutarimus, A. Naginė atsakė:
„Greičiausiai ji nesupranta, jog iš valstybinių įstaigų, organizuojančių miestų šventes, pinigai atlikėjus pasiekia tikrai ne per porą valandų ar vieną dieną. Sutartyse su valstybės įstaigomis yra nurodyti terminai, kurių laikantis gaunami pinigai.
Suprantu, jog nepatogu laukti, tačiau jeigu tokios sąlygos netenkina, gal neverta dirbti miesto šventėse. Tose pačiose šventėse dalyvaujantys kiti atlikėjai pretenzijų neturėjo.“
Monika Katunskytė
