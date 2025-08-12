Žinios, kurios šviečia.
Po koncerto Šventojoje Monikai Katunskytei mesti rimti kaltinimai: į sceną lipo neblaivi?

2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:55
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę Šventojoje, pramogų centre „Eldija“, surengtas Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės koncertas virto nemaloniu incidentu – centro atstovai socialiniuose tinkluose pranešė, kad atlikėja į sceną žengė galimai neblaivi.
Apie tai jie prabilo socialiniuose tinkluose ir įrašu leido pasidalyti su Lrytas skaitytojais.
Kaip rašoma „Eldijos“ „Facebook“ paskyroje, koncerto metu Monika Katunskytė dainuodama nepataikė į ritmą, jos balsas kartais nutrūkdavo, o žiūrovai, anot organizatorių, atrodė sutrikę ir nesupratę, kas vyksta.
Scenoje Moniką lydėjęs Andrius Naginė, „Eldijos“ teigimu, tapo pagrindiniu vakaro išgelbėtoju – išliko profesionalus, ramus, užtikrintas ir savo pasirodymu užgožė visus koncerto nesklandumus.
Šiuo įrašu viešai, kaip teigė pramogų centro atstovai, nutarė pasidalyti nenorėdami pakenkti atlikėjai, o norėdami atsiprašyti visų tą vakarą koncertą stebėjusių klausytojų.
„Atsakome kodėl nebebus Monikos.
Monikos Katunskytės koncertas – buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas. Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.
Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
„Eldijos“ komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – teigė pramogų centro atstovai.
Naujienų portalo Lrytas žurnalistai kreipėsi į Moniką Katunskytę, prašydami pakomentuoti šią situaciją, tačiau nesėkmingai. Gavus jos atsakymą, publikacija bus papildyta.
