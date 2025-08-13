D. Zvonkaus vestuvių metinių įrašas buvusiai žmonai N. Bunkei sukėlė diskusijų audrą

Prieš lygiai 20 metų įvyko jo ir dainininkės Natalijos Bunkės vestuvės, prikausčiusios daugelio lietuvių dėmesį.
„Prieš 20 metų buvo visai neblogas tūsas, kiek pamenu“, – šmaikščiai rašė jis ir paviešino jųdviejų santuokos liudijimo nuotrauką.
Trečiadienį radijo stoties „Lietus“ laidos „Ant kalno mūrai“ vedėjai nusprendė paklausti klausytojų nuomonių ir išsiaiškinti, ar tikrai įmanoma net ir po skyrybų išlaikyti gerus santykius su buvusiais mylimaisiais. Beje, prie šios diskusijos tiesioginio eterio metu prisijungė ir pats D. Zvonkus!
Ką apie tai galvoja Katažina?
Vedėjų Marijaus Berenio bei Jono Radzevičiaus paklaustas, ar dabartinė jo žmona Katažina Zvonkuvienė po tokio poelgio jo neišvarė iš namų ir ar neteko nakvoti palapinėje, Deivydas šypsojosi, kad šis rytas jam prasidėjo puikiai, o prieš talpindamas įrašą į internetą, jis apie tai pasitarė su Katažina.
„Visiems komentatoriams galiu pasakyti ir nuraminti, kad aš pasitariau su Katažina, paklausiau, ar jos neįžeisiu ir ar nesupyks. Žmona nedvejodama pritarė ir sakė: ką, tu manai, aš išvis humoro jausmo neturiu?“, – prisiminęs pasakojo D. Zvonkus.
Jis teigė, jog diskusijoje, ar įmanoma likti draugais po skyrybų, jam būtų labai lengva kalbėti, kai visa tai jau įvykę, o santykiai su Natalija tebesiklosto puikiai.
„Šiaip žmonių istorijos būna įvairios ir tikrai ne visiems taip pasiseka. Tai čia toks, sakyčiau, sėkmės reikalas yra. Manau, kad bet kokioj gyvenimo situacijoj geriau yra sutarti draugiškai. Tik, aišku, ne visada pavyksta. Tai man šiuo atveju pavyko, mums pavyko“, – laidos metu džiaugėsi pašnekovas.
Nors į buvusio vyro sveikinimą smagiai sureagavo bei nematytą vestuvių kadrą paviešinti nusprendė ir pati Natalija Bunkė, komentatoriai pasidalijo į dvi priešingas stovyklas. Vieni gyrė ir linkėjo nesipykti ir kitiems, o kiti stebėjosi, kaip taip įmanoma ir dalijosi nuomone, kad Deivydas galimai niekaip negali pamiršti buvusios žmonos.
„Tiktai dar noriu priminti, kad mano kolega Stano (dainininkas, kompozitorius Stanislavas Stavickis – aut.past) po skyrybų ne tik, kad gerai sutarė su buvusia žmona, bet netgi antrą kartą ją vedė“, – tęsė D. Zvonkus.
Eteryje atviravo apie savo patirtis
Į „Lietaus“ studiją paskambinusi klausytoja Regina pasidalino savo patirtimi. Jos manymu, tikrai įmanoma tarp buvusiųjų išlaikyti gražų bendravimą.
„Su pirmu vyru santuokoje pragyvenau 17 metų. Iš pradžių, aišku, buvo tokie nemalonūs išsiskyrimai, bet dabar likom geriausiais draugais. Su antru vyru pragyvenau 12 metų. Ir dar padėjau jam su sekančiomis vestuvėmis. Palaikiau jo žmoną. Dabar jie gyvena gerai ir aš labai džiaugiuosi už savo buvusį vyrą.
O su trečiu... Kol kas irgi viskas gerai. Nežinau, kaip bus toliau, bet kol kas gyvename kartu. Gyvenimas parodys“, – pasakojo laidos „Ant kalno mūrai“ pašnekovė.
„Vienareikšmiškai atsakyti čia negalima apie puikius arba nepuikius santykius. Yra viena detalė. Jeigu du žmonės apsisprendė gyventi atskirai ir jeigu jie turi vaikų, ypač nepilnamečių, kuriuos reikia auginti iki brandos abiem tėvams, tai tuomet net klausimas neturėtų kilti – reiktų kartu stengtis dėl gražių santykių dėl vaikų.
Čia turėtų būti supratingumo, atsakomybės ir supratimo apie gyvenimą klausimas. Bet jeigu vaikų neturi, jeigu, sakykim, žmonės nenori gyventi kartu, skyrybos vyksta dažniausiai dėl emocinių dalykų, nepasitenkinimo, emocinio diskomforto šeimoje.
Tai manau, kad tada jau nereikėtų santykių prievartiniu būdu puoselėti, tiesiog eiti ir gyventi savus gyvenimus. Nes tai būtų kaskart bloga patirtis vėl grįžti, vėl nuolat bandyti draugauti. Nesakau, kad reikėtų spjaudyti į sriubą arba į akis, bet tiesiog kažkaip nuo tų pasibaigusių santykių atsiboti“, – savo nuomone dalijosi klausytoja Virginija.
Jai nepritarė kitas paskambinęs pašnekovas Ričardas.
„Ką prieš mane skambinusi moteris kalbėjo, tai nežinau, aš jai nepritariu. Manau, kad reikia po skyrybų išlikti geruose santykiuose, draugiškuose santykiuose. Pavyzdžiui, pas mus tokia situacija, kad mano buvusioji mane apkerpa. Aš paremontuoju jai girdyklą, jeigu reikia. Bendraujam iki dabar, įsivaizduojat? Turime bendrą vaiką, tai kaip gi nebendrausi?
O ta moteris, kuri sakė, kad jei nėra vaikų, tai jau galima ir nebendrauti, o tai kam pyktis? Reikia vis tiek bendrauti. Aš, kaip sakau, žinokit, myliu abidvi – ir dabartinę, ir buvusią žmoną, kadangi jos man po sūnų padovanojo. Kaip jų galima nemylėt?“, – diskusiją savo asmenine patirtimi užbaigė klausytojas.