Po skaudaus beždžionės įkandimo – naujos žinios iš K. Meseguer: slaugytoja atskleidė galimą gyvūnėlio likimą

Socialiniuose tinkluose ji rašė, kad Balio gydymo įstaigų personalas itin linksmas. Tai, ką jai pasakė medikai atvykus gauti trečiosios vakcinos nuo pasiutligės, itin prajuokino.
„Balio ligoninėje personalas linksmesnis nei vakarėlyje.
Slaugytoja ramiai pasakė: nežinome, ar beždžionė išgyveno po įkandimo jums.
Tai va, heiteriai, jūs buvot teisūs – aš tikrai nuodinga.
Įdomu, ar ji dabar reabilitacijos centre, ar jau pas protėvius pasakoja, kaip pabandė paragauti lietuvės… ir pralaimėjo“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad visai neseniai savo „Instagram“ paskyroje Kristina pasidalijo sulėtintu vaizdo įrašu, kuriame matosi, kaip ant jos užšoka beždžionė ir įkanda jai į ranką.
K. Meseguer veide matėsi panika, ji atsistojo ir bandė pasprukti nuo gyvūno. Iškart po šio nutikimo žinoma moteris nuvyko į ligoninę, kad gautų reikalingą skiepą, nes anksčiau jo neturėjo.
