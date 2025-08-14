Žinios, kurios šviečia.
Žmonės

Remis Retro paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą: buvo „nukryžiuotas“ tatuiruočių salone

2025 m. rugpjūčio 14 d. 14:11
Gerai žinomas reperis Remigijus Daškevičius geriau žinomas, kaip Remis Retro ryžosi neeilinei avantiūrai.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame atrodo lyg „nukryžiuotas“.
Kadruose matyti, kad tatuiruotes vienu metu jam atliko keli meistrai – reperio kūną papuošė keturi nauji piešiniai.
„Aš Remis Retro, o šitas triukas vadinasi „nukryžiavimas“, – su gera nuotaika prasitarė jis.
Vėliau šią patirtį šiek tiek plačiau jis aprašė Instagrame.
„Prieš porą dienų lankiausi „Red Hill Studio“ ir buvau „nukryžiuotas“. Fun times. Sugalvojom su Rokeliu kažkada bare padaryt tokią faina avantiurą ir labai džiaugiuosi, kad įvykdėm.
Šiaip gal 4 vienu metu kentėti kitiems nerekomenduoju, bet pats tai kartosiu, kai bus proga, o jums rekomenduoju puikius „Red Hilllo meistrus! Ačiū šaika“, – rašė jis.
Remio Retro paviešintame įraše matyti, kad jis pasipuošė naujomis paukščių, boružėlės ir augalo tatuiruotėmis.
