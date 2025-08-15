„Tikroji išdykėlė“ pribloškė kardinaliais pokyčiais: akį traukė nauja plaukų spalva

A. Gerikienė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji su puikia nuotaika važiuoja automobiliu.
Įamžinta akimirka spinduliavo vasariška energija, o atlikėja buvo vos atpažįstama.
Nors visi Aušrinę pratę matyti juodais plaukais, šį kartą ji pademonstravo naują plaukų spalvą – moteris tapo šviesiaplauke.
Visgi akyliausi atkreipė dėmesį, kad tai – tik perukas, skirtas vaizdo klipo filmavimui.
Su šia šukuosena dainininkė įsiamžino ir naujausioje savo fotosesijoje – internautai moteriai negailėjo pagyrų.
Aušrinė GerikienėšukuosenaPlaukai
