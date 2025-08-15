Dubajuje miręs V. Širmas atgulė amžinojo poilsio: prie kapo – ašaros ir jautrus atsisveikinimas

Nuo ankstyvo ryto artimieji ir bičiuliai rinkosi tarti paskutinį „sudie“.
Atsisveikinti atvyko ir buvusi Vykinto šokių partnerė Eglė Jakštytė.
Mišios buvo aukojamos 9:00 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje. 16:30 velionis iš laidojimo namų buvo išlydėtas į kapines.
V. Širmo sesers Dovilės Širmaitės prašymu, susirinkusieji velionį pagerbė baltu gėlės žiedu.
Primename, kad žinia apie V. Širmo mirtį pasklido liepos 11-ąją. Iki tol socialiniuose tinkluose jau kurį laiką buvo dalijamasi žinia apie jo dingimą.
Tada skelbta, kad vyras paskutinį kartą buvo pastebėtas Dubajuje esančiame „Sobha Hartland Greens Phase II“ prabangiame gyvenamųjų namų kvartale.
Naujienų portalo Lrytas šaltinių teigimu, vyro kūnas buvo aptiktas viename lietuvių pamėgto miesto bute.